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Segundo suspeito de estuprar turista holandesa no Porto da Barra é preso

Vítima conheceu suspeitos na Barra e foi levada para uma pousada no bairro do Campo Grande, onde o crime foi cometido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:44

Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador
Primeiro suspeito já havia sido preso no último domingo (20) Crédito: Reprodução

Um homem foi preso nesta quinta-feira (24), suspeito de envolvimento em um caso de estupro contra uma turista holandesa em Salvador. O investigado se apresentou na sede da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) após a polícia procurá-lo em sua residência. Este é o segundo suspeito detido pelo crime. Outro homem já havia sido preso em flagrante pela Polícia Civil no domingo (20).

Durante as investigações, a polícia identificou que o homem já responde a uma ação penal no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) por estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher e a irmã conheceram dois homens na região da praia do Porto da Barra no dia 17 de setembro. Uma das vítimas foi para a residência de um dos suspeitos, enquanto a outra foi levada para uma pousada no bairro do Campo Grande.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Segundo as investigações, no local, o suspeito trancou a porta do quarto e insistiu em manter relações sexuais com a mulher, que não consentiu com o ato.

Conforme o depoimento prestado à polícia, a turista suspeita que o homem tenha colocado alguma substância em sua bebida. Ela afirmou que, após ficar desorientada, se recorda apenas de ter levado um soco no rosto e de ter sido obrigada a manter relações sexuais com o suspeito.

O homem foi preso preventivamente e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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