CORTE

Seis bairros de Salvador terão desligamento de energia nesta sexta-feira (28); veja locais

Interrupções temporárias fazem parte de serviços de manutenção programada da Neoenergia Coelba

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:45

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Seis bairros de Salvador terão desligamentos temporários de energia nesta sexta-feira (28), conforme o cronograma de manutenção programada da Neoenergia Coelba. As interrupções podem atingir apenas alguns endereços das localidades e ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia.

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No Alto da Terezinha, o serviço está previsto para ocorrer das 10h às 16h, na Ladeira da Terezinha. No Centro Administrativo da Bahia (CAB), a interrupção também será das 10h às 16h, nas avenidas 3 e 4.

Na Calçada, na altura da Rua Barão de Cotegipe, e na Avenida Luís Viana Filho (Paralela), a previsão é de corte entre 10h e 16h.

Já em Rio Sena, a interrupção está programada para a Rua Arco do Triunfo, Rua Maria Cecília, Rua Odete Vilares, Rua Pedro de Alencar e Travessa 3 do Curralinho. Em Stella Maris, o serviço atinge a Rua Deputado Eliel Martins, Alameda Antilhas, Rua Manuel Suarez e Rua Italo Gaudenzi. O horário previsto também é das 10h às 16h.