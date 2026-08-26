OPERAÇÃO

Seis explosivos são encontrados durante fiscalização na Baía de Todos-os-Santos

Artefatos seriam usados em pesca ilegal

Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:31

Seis explosivos são encontrados durante fiscalização na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Inema

Uma ação de fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (26) pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em conjunto com a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), apreendeu seis explosivos em gel que seriam utilizados para pesca ilegal na Baía de Todos-os-Santos.

A ocorrência aconteceu durante a Operação Carapeba, voltada ao combate à pesca predatória com uso de explosivos. Durante o patrulhamento náutico, as equipes identificaram uma embarcação com dois ocupantes que seguia da região de Salinas da Margarida em direção a Bom Jesus dos Pobres.

Ao perceber a aproximação dos agentes, a dupla mudou a rota e seguiu em direção à Barra do Paraguaçu. Durante a tentativa de abordagem, um dos ocupantes deixou a embarcação e fugiu. O outro tentou escapar com o barco, mas foi interceptado pelos policiais.

Na embarcação, foram encontrados seis explosivos em gel preparados para uso, estopins e um isqueiro, que seria utilizado para a detonação. A ação impediu que os artefatos fossem acionados.

Segundo as equipes, a apreensão evitou possíveis danos à fauna e aos ecossistemas aquáticos, além de riscos para pescadores, navegadores e outras pessoas que circulam pela Baía de Todos-os-Santos.

O suspeito detido e os materiais apreendidos serão encaminhados ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). A ocorrência também será encaminhada à Polícia Federal, responsável pela investigação.