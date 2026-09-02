CRIME EM ÁREA NOBRE

Seis suspeitos são presos por venda de drogas e extorsão no Farol da Barra

Grupo utilizava veículo e apartamento na região como pontos de apoio para armazenar drogas e realizar as vendas

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:21

Seis suspeitos são presos por venda de drogas e extorsão no Farol da Barra Crédito: Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Seis suspeitos foram presos durante a Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2), em Salvador, Lauro de Freitas e Valença. Segundo as investigações, eles integram o mesmo grupo, que atuava na região do Farol da Barra e tinha como alvo turistas que frequentavam o local.

As apurações apontam que os suspeitos abordavam turistas de forma intimidatória, entre a sinaleira e o Farol da Barra, oferecendo entorpecentes e praticando extorsão durante as negociações ilícitas.

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A investigação também identificou que, após a prisão em flagrante de dois integrantes do grupo, em abril deste ano, os suspeitos passaram a utilizar um veículo e um apartamento na região como pontos de apoio para armazenar as drogas e realizar as vendas.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas, uma arma de fogo falsa, um documento com indícios de falsificação, celulares e uma caneta emagrecedora sem documentação de origem.

As prisões ocorreram nos bairros de Nazaré e Jardim Armação, em Salvador; em Buraquinho, em Lauro de Freitas; e no município de Valença.