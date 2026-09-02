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Seis suspeitos são presos por venda de drogas e extorsão no Farol da Barra

Grupo utilizava veículo e apartamento na região como pontos de apoio para armazenar drogas e realizar as vendas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:21

Seis suspeitos são presos por venda de drogas e extorsão no Farol da Barra Crédito: Filipe Conceição / Ascom-PCBA

Seis suspeitos foram presos durante a Operação Lighthouse, deflagrada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (2), em Salvador, Lauro de Freitas e Valença. Segundo as investigações, eles integram o mesmo grupo, que atuava na região do Farol da Barra e tinha como alvo turistas que frequentavam o local.

As apurações apontam que os suspeitos abordavam turistas de forma intimidatória, entre a sinaleira e o Farol da Barra, oferecendo entorpecentes e praticando extorsão durante as negociações ilícitas.

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Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema por Maria Raquel Brito/CORREIO
Porto da Barra é um dos 37 trechos analisados como impróprios pelo Inema por Maria Raquel Brito/CORREIO
Praias do Porto da Barra e do Farol por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Nauan Sacramento/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Froes
Porto da Barra por Marinal Silva/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Baianos e turistas aproveitam para tirar fotos e curtir o dia de sol por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se põe no Porto da Barra nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Previsão para por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra lotado em plena segunda-feira de inverno por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Com 28ºC nesta segunda-feira (11), sol se pôs sem nuvens por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Sol se pôs sem nuvens nesta segunda-feira (11) por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Pôr do sol no Porto da Barra por Daniel Freitas/ Leitor CORREIO
Porto da Barra por Paula Fróes/Arquivo CORREIO
Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Tempo fechado não intimidou quem foi ao Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Porto da Barra no final da tarde de domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Porto da Barra por Vítor Rocha/CORREIO
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo encontrado no Porto da Barra por Corpo encontrado no Porto da Barra
Corpo é achado em lixeira no Porto da Barra por Leitor CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra também atraiu gente por Foto: Marina Silva/ CORREIO
Banhistas no Porto da Barra na manhã deste domingo por Tiago Caldas/CORREIO
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Porto da Barra por Ricardo Freire / Viaje na Viagem

A investigação também identificou que, após a prisão em flagrante de dois integrantes do grupo, em abril deste ano, os suspeitos passaram a utilizar um veículo e um apartamento na região como pontos de apoio para armazenar as drogas e realizar as vendas.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas, uma arma de fogo falsa, um documento com indícios de falsificação, celulares e uma caneta emagrecedora sem documentação de origem.

As prisões ocorreram nos bairros de Nazaré e Jardim Armação, em Salvador; em Buraquinho, em Lauro de Freitas; e no município de Valença.

A Operação Lighthouse foi coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (DEIC), com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN) e da Coordenação de Operações Especiais (CORE).

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