Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)

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Esther Morais
Alô Alô Bahia
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:02
A Neoenergia Coelba programou desligamentos temporários de energia para esta segunda-feira (31) em diferentes bairros de Salvador. A medida faz parte do cronograma de manutenções programadas da rede elétrica. Os serviços podem afetar apenas alguns endereços das localidades indicadas e estão previstos para ocorrer em horários específicos ao longo do dia.
Mais de 40 bairros de Salvador terão desligamento de energia até o fim de agosto; veja cronograma
Praia do Flamengo
Horário: das 9h às 15h
Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Alameda Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves de Souza e Rua Desembargador Antonio Herculano.
São Cristóvão
Horário: das 9h às 15h
Endereço: Rua 1º de Maio.
Stella Maris
Horário: das 9h às 15h
Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas e Alameda Praia do Flamengo.
Aquarius
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Rua Magno Valente.
Caminho das Árvores
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Alameda Flamboyants.
Imbuí
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Rua Adhemar Pinheiro Lemos.
Itaigara
Horário: das 10h às 16h
Endereço: Rua Florentino Silva.
Pituba
Horário: das 10h às 16h
Endereços: Rua Clara Nunes, Rua Anthenor Tupinambá, Avenida Professor Magalhães Neto, Rua Aristides Fraga Lima e Rua Carmem Miranda.