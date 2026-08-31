SEM LUZ

Sem eletricidade: veja bairros de Salvador que terão desligamento nesta segunda (31)

Pituba, Stella Maris e Caminho das Árvores estão na lista



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:02

Coelba desliga quase 80 mil ligações clandestinas Crédito: Divulgação/Coelba

A Neoenergia Coelba programou desligamentos temporários de energia para esta segunda-feira (31) em diferentes bairros de Salvador. A medida faz parte do cronograma de manutenções programadas da rede elétrica. Os serviços podem afetar apenas alguns endereços das localidades indicadas e estão previstos para ocorrer em horários específicos ao longo do dia.

Mais de 40 bairros de Salvador terão desligamento de energia até o fim de agosto; veja cronograma 1 de 10

Confira os locais e horários:

Praia do Flamengo

Horário: das 9h às 15h

Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Alameda Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves de Souza e Rua Desembargador Antonio Herculano.

São Cristóvão

Horário: das 9h às 15h

Endereço: Rua 1º de Maio.

Stella Maris

Horário: das 9h às 15h

Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas e Alameda Praia do Flamengo.

Aquarius

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua Magno Valente.

Caminho das Árvores

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Alameda Flamboyants.

Imbuí

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua Adhemar Pinheiro Lemos.

Itaigara

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Rua Florentino Silva.

Pituba

Horário: das 10h às 16h