LARGARAM ANTIGAS PROFISSÕES

Sem experiência na cozinha, dois casais criam restaurante que fatura R$ 4,5 milhões em Salvador

Estabelecimento nasceu em 1996. Hoje, negócio tem 41 funcionários e três frentes de operação

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:07

Sem experiência na cozinha, dois casais criam restaurante que fatura R$ 4,5 milhões em Salvador Crédito: Divulgação

O que começou como um sonho entre quatro amigos se transformou em um dos negócios gastronômicos de longa trajetória em Salvador. O Lilás Cozinha, no bairro da Pituba, foi criado em 1996 por dois casais que não tinham experiência no setor de alimentação, mas, três décadas depois, o restaurante fatura cerca de R$ 4,5 milhões por ano e emprega 41 pessoas.

Ivana Souza e Pier Pepe estão à frente da operação desde o início. Antes de se dedicarem ao restaurante, os dois trabalhavam em outras áreas: Ivana e o marido, Francisco Souza, eram engenheiros, enquanto Pier também tinha formação em engenharia e sua esposa, Vera Pepe, atuava como professora de Letras em uma universidade pública.

De engenheiros a donos de restaurante milionário: casa de Salvador fatura R$ 4,5 milhões por ano 1 de 4

A ideia de abrir o restaurante surgiu das reuniões entre os amigos, que tinham a comida como parte importante dos encontros. “Antes de falar em uma necessidade ou dor de mercado, foi um sonho”, contou Ivana ao Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

A inspiração para o cardápio veio justamente da mistura das origens dos quatro sócios. Pier tem ascendência italiana, Francisco é mineiro e Ivana é baiana, com influências portuguesas na família. Segundo Pier, essa combinação ajudou a formar a identidade gastronômica da casa.

A estreia aconteceu em 11 de julho de 1996, com o nome Spaghetti Lilás. Os primeiros meses foram de aperto financeiro. Sem capital de giro, os sócios precisaram vender um carro e um terreno na praia para conseguir pagar o aluguel e manter o negócio funcionando.

“O aluguel era exorbitante e não tínhamos capital de giro nenhum. Se alguém pergunta hoje o que é essencial para montar um negócio, a resposta é essa”, afirmou Pier.

Apesar das dificuldades, o restaurante ganhou público rapidamente. Cerca de três meses depois da inauguração, os sócios já enfrentavam filas na porta.

Anos depois, o restaurante passou por uma mudança importante. Durante a pandemia, os sócios precisaram investir no delivery e perceberam que os clientes buscavam principalmente comida brasileira, e não apenas pratos de inspiração italiana. A experiência contribuiu para a mudança de nome para Lilás Cozinha.

Atualmente, o restaurante funciona com três frentes no mesmo endereço: delivery, buffet de almoço e serviço à la carte durante a noite. O buffet reúne mais de 60 opções, incluindo pratos brasileiros, italianos e orientais, além de saladas e alternativas veganas. No jantar, a casa também oferece pizzas de massa fina assadas em forno a lenha.