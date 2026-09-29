TRABALHO

Sem horário de almoço, fim da assistência nas enfermarias e pagamento reduzido: fisioterapeutas denunciam mudanças em hospitais de Salvador

Sindicato recebeu 38 denúncias e estima que cerca de 500 fisioterapeutas sejam impactados pelas mudanças na Bahia

Thais Borges

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15:41

Hospital Aliança Crédito: divulgação

Redução do valor pago por plantões, retirada de atendimento fisioterapêutico das enfermarias e precarização de condições trabalhistas que inclui até a proibição de horário para alimentação durante a jornada laboral. Essas são alguns dos problemas que profissionais de fisioterapia têm enfrentado em pelo menos dois dos maiores hospitais de Salvador. As mudanças mais recentes foram anunciadas na semana passada às equipes dos Hospitais Aliança e São Rafael, ambas pertencentes à Rede D'Or na Bahia. Outras duas unidades vinculadas ao grupo - o Cárdio Pulmonar e o Hospital Aeroporto - também têm passado por mudanças que afetam diretamente a rotina de trabalho.

A reportagem teve acesso a algumas dessas denúncias, que narram um processo de redução de postos de trabalho, diminuição da cobertura fisioterapêutica, precarização das condições laborais e mudanças que, segundo os profissionais, poderão comprometer diretamente a assistência prestada aos pacientes hospitalizados. “Venho através desse denunciar o Hospital São Rafael, diante da redução do valor do PJ [contrato de pessoa jurídica] em 50%, redução da escala dos sócios e demissão em massa dos fisioterapeutas que atuam na Enfermaria. [...] Recebemos agora R$ 28 por hora, sem adicional noturno, sem insalubridade e ainda saindo na escala sendo ponto de dobra", diz uma das denúncias às quais a reportagem teve acesso nesta terça-feira (29) e cuja identidade será preservada.

Conheça os hospitais da Rede D'Or em Salvador 1 de 6

"Segundo informações repassadas aos profissionais, haverá redução da assistência fisioterapêutica nas unidades abertas, permanecendo apenas um fisioterapeuta plantonista para a enfermaria pediátrica. Também está prevista a ausência de atendimento fisioterapêutico no período noturno nas unidades abertas e nas unidades semi-intensivas", conta outro fisioterapeuta.

Nos últimos dias, o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado da Bahia (Sinfito-BA) recebeu uma série de denúncias de fisioterapeutas que atuam em hospitais vinculados à Rede D’Or - além do Aliança e do São Rafael, o grupo detém o controle dos hospitais Cárdio Pulmonar e Aeroporto.

"Recebemos 38 denúncias, da semana passada para cá, falando sobre as condições que a Rede D'Or adotou", diz o presidente da entidade, Gláucio Roberto. "Quando eles (Rede D’Or) entraram em Salvador, há uns cinco anos, fizeram a substituição dos fisioterapeutas do tipo celetista para PJ. De lá para cá, vêm acumulando uma série de precarizações", acrescenta Roberto.

Fisioterapeutas têm denunciado mudanças anunciadas nos hospitais da Rede D'Or em Salvador 1 de 5

Alimentação

Uma dessas medidas, que teria começado no mês de setembro, foi a retirada do direito ao almoço durante o serviço, segundo o presidente do Sinfito. "É diferente de outros profissionais. Eles (a administração dos hospitais) alegam que é por serem PJ, mas os médicos também são PJ e têm acesso à possibilidade de se alimentar. Temos, hoje, apenas os fisioterapeutas sem direito à alimentação", explica.

Já na última sexta-feira, os profissionais foram comunicados da retirada da assistência terapêutica dos pacientes hospitalizados na enfermaria. Assim, pacientes que saírem da UTI não teriam mais acesso ao tratamento, que reduz riscos de trombose, quedas e riscos de infecções.

"A fisioterapia no ambiente hospitalar reduz todos esses riscos e a Rede D'Or tem consciência disso. Mas isso foi pensando na lucratividade. Nos foi passado que houve uma reunião com os profissionais e a Rede D'Or teve um decréscimo na bolsa de valores, por isso estão tendo que enxugar gastos. Eles estão entendendo os serviços de fisioterapia como gastos", afirma Gláucio Roberto.

Nas unidades semi-intensivas, a fisioterapia teria ficado concentrada nos turnos diurnos. Por lei, na Bahia, é obrigatória a presença de fisioterapeutas 24 horas por dia em todos os Centros de Terapia Intensiva (CTIs) adulto, pediátrico e neonatal de hospitais públicos e privados do estado.

"Eles reduziram os valores que estão sendo repassados aos fisioterapeutas e, somado a isso, não há conforto para os fisioterapeutas pejotizados", pontua ele, referindo-se aos ambientes 'conforto', comuns em unidades médicas e destinada a profissionais de saúde durante jornadas de plantão. "Esse conforto é dado a todos os profissionais de saúde - técnicos, enfermeiros, médicos - menos fisioterapeutas pejotizados", aponta o presidente do Sinfito, que cita, ainda, sobrecarga de pacientes. Se o limite ideal é considerado de 10 a 12 pacientes por turno, há relatos de até 20 pacientes, em alguns casos, por turno.

O sindicato estima que cerca de 500 fisioterapeutas sejam impactados pelas mudanças - cerca de 120 de cada hospital. No entanto, uma reunião foi agendada para esta terça-feira, nos hospitais Cárdio Pulmonar e Aeroporto.

Posicionamento

Fundada nos anos 1970, no Rio de Janeiro, a Rede D'Or é, hoje, a maior empresa de saúde da América Latina. Com 76 hospitais próprios em operação, três hospitais administrados e 55 clínicas oncológicas, o grupo está presente em 13 estados e no Distrito Federal.