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Sem planos para o feriadão em Salvador? Circo mistura motos em alta velocidade, Homem-Bala e robô gigante

Circo Portugal Internacional tem sessões de sexta a segunda-feira (2), na Avenida Paralela

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:32

Robô gigante, equilíbrio e magia: as atrações do circo em Salvador
Robô gigante, equilíbrio e magia: as atrações do circo em Salvador Crédito: Divulgação/Circo Portugal

Quem vai ficar em Salvador no feriadão de Finados terá uma opção de lazer para toda a família: o Circo Portugal Internacional, em temporada na Avenida Paralela, reúne atrações que vão de manobras radicais a transformações de robôs gigantes. Um dos números mais curiosos é o Globo da Morte, no qual seis motociclistas entram ao mesmo tempo em uma estrutura metálica para realizar manobras.

O espetáculo também conta com o Homem-Bala, lançado em alta velocidade diante da plateia, e um carro que se transforma em um robô gigante inspirado nos Transformers. A programação inclui ainda ilusionismo, acrobacias, palhaços e outros números circenses para diferentes faixas etárias.

Circo Portugal em Salvador: veja os bastidores e os desafios dos artistas no picadeiro

Força e equilíbrio: artistas circenses treinam força, flexibilidade e coordenação para executar movimentos complexos diante do público por Divulgação
Globo da Morte: seis motociclistas entram simultaneamente na estrutura metálica em um dos números de maior expectativa pelo público (foto) do Circo Portugal Internacional por Divulgação
Homem-Bala: o artista é lançado em alta velocidade em uma apresentação que exige preparação técnica e cuidados com a segurança por Divulgação
Acrobacias: os profissionais repetem movimentos e sequências para desenvolver potência muscular, resistência e sincronia por Divulgação
Trapezistas: força nos braços e nos ombros, coordenação e precisão fazem parte da preparação para os números aéreos por Divulgação
Contorcionismo: flexibilidade e mobilidade são habilidades essenciais para os artistas que desafiam os limites dos movimentos do corpo por Divulgação
Antes do espetáculo: aquecimento, alongamentos e exercícios de fortalecimento ajudam a preparar os artistas para as apresentações. por Divulgação
Treino contínuo: a repetição dos movimentos é parte da rotina circense e contribui para a execução dos números com precisão por Divulgação
Atenção à segurança: descanso, hidratação e preparação física fazem parte dos cuidados necessários para reduzir o risco de lesões por Divulgação
Transformers no picadeiro: um carro se transforma em um robô gigante diante da plateia, em uma das atrações do Circo Portugal Internacional por Divulgação
Muito além da magia: por trás dos figurinos e das luzes, os artistas trabalham força, flexibilidade, equilíbrio e concentração para transformar o treinamento em espetáculo. por Divulgação/Circo Portugal
Tradição circense: fundado há mais de 120 anos, em Braga, Portugal, o circo mantém a tradição há quatro gerações e combina números clássicos com atrações modernas por Divulgação
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Força e equilíbrio: artistas circenses treinam força, flexibilidade e coordenação para executar movimentos complexos diante do público por Divulgação

Com mais de 120 anos de história, o Circo Portugal Internacional montou uma estrutura em Salvador com mais de 900 toneladas de equipamentos, lona com capacidade para mil pessoas por sessão, ambiente climatizado com ar-condicionado e um palco suspenso.

Serviço

Horários: nesta quinta e sexta-feira (29 e 30 de outubro), a apresentação será às 20h. No sábado (31), domingo (1º) e feriado de segunda-feira (2 de novembro), haverá três sessões por dia, às 15h, 17h30 e 20h.

Ingressos: à venda no site oficial do Circo Portugal e na bilheteria do local.

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