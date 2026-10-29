DIVERSÃO

Sem planos para o feriadão em Salvador? Circo mistura motos em alta velocidade, Homem-Bala e robô gigante

Circo Portugal Internacional tem sessões de sexta a segunda-feira (2), na Avenida Paralela

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:32

Robô gigante, equilíbrio e magia: as atrações do circo em Salvador Crédito: Divulgação/Circo Portugal

Quem vai ficar em Salvador no feriadão de Finados terá uma opção de lazer para toda a família: o Circo Portugal Internacional, em temporada na Avenida Paralela, reúne atrações que vão de manobras radicais a transformações de robôs gigantes. Um dos números mais curiosos é o Globo da Morte, no qual seis motociclistas entram ao mesmo tempo em uma estrutura metálica para realizar manobras.

O espetáculo também conta com o Homem-Bala, lançado em alta velocidade diante da plateia, e um carro que se transforma em um robô gigante inspirado nos Transformers. A programação inclui ainda ilusionismo, acrobacias, palhaços e outros números circenses para diferentes faixas etárias.

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Com mais de 120 anos de história, o Circo Portugal Internacional montou uma estrutura em Salvador com mais de 900 toneladas de equipamentos, lona com capacidade para mil pessoas por sessão, ambiente climatizado com ar-condicionado e um palco suspenso.

Serviço

Horários: nesta quinta e sexta-feira (29 e 30 de outubro), a apresentação será às 20h. No sábado (31), domingo (1º) e feriado de segunda-feira (2 de novembro), haverá três sessões por dia, às 15h, 17h30 e 20h.