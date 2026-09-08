PROMOÇÃO

Semana do Cinema tem ingressos promocionais de R$ 12 em shopping de Salvador

Campanha acontece entre os dias 10 e 16 de setembro no Shopping Bela Vista

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:58

Shopping Bela Vista Crédito: Divulgação

Entre os dias 10 e 16 de setembro, o Cineflix do Shopping Bela Vista participa de mais uma edição da Semana do Cinema, iniciativa nacional que busca ampliar o acesso do público às salas de exibição por meio de preços promocionais.

Durante a campanha, os ingressos custarão R$ 12 para todos os espectadores, independentemente do benefício de meia-entrada. A ação contempla as sessões regulares da programação do cinema e permite que o público assista aos filmes em cartaz com valor reduzido ao longo de toda a semana.

Além dos ingressos promocionais, os clientes também poderão aproveitar uma oferta especial na bomboniere. Por R$ 29,90, será possível adquirir um combo composto por uma pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml, tornando a experiência ainda mais completa.

A promoção não é cumulativa com outros benefícios de meia-entrada e não se aplica a conteúdos alternativos nem a sessões de filmes em pré-venda.

Para a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, a iniciativa é uma oportunidade de incentivar momentos de lazer e convivência. “A Semana do Cinema já se consolidou como uma ação muito aguardada pelo público. É uma excelente oportunidade para que famílias, casais e grupos de amigos aproveitem a programação do Cineflix, vivenciem a experiência da tela grande e desfrutem de momentos de entretenimento no shopping”, destaca.