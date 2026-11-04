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Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico

Linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé passa a contar com reforço no atendimento a partir de quinta-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:18

Quais bairros de Salvador vão receber os novos ônibus com ar-condicionado? Veja por onde os veículos vão circular
Ônibus de Salvador Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

Os passageiros que utilizam a linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé contarão com mais opções de deslocamento a partir desta quinta-feira (5). A operação terá um incremento de 46% no número de viagens, passando a oferecer 19 saídas nos dias úteis e sete aos sábados. Aos domingos, a programação atual será mantida.

Com um trajeto que abrange diferentes regiões de Salvador, o serviço estabelece a ligação entre bairros do Miolo e da Orla com o Centro Histórico. A ampliação da oferta busca proporcionar maior disponibilidade de transporte público para os usuários que dependem da linha em seus diversos pontos de atendimento.

A iniciativa faz parte das adequações promovidas pela Secretaria de Mobilidade (Semob) no sistema de transporte coletivo da capital baiana, com o objetivo de ajustar a operação à demanda e às necessidades dos passageiros.

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