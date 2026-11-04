TRANSPORTE

Semob amplia atendimento da linha que liga o Doron ao Centro Histórico

Linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé passa a contar com reforço no atendimento a partir de quinta-feira (5)

Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 20:18

Ônibus de Salvador Crédito: Fotos: Divulgação / Secom PMS

Os passageiros que utilizam a linha 0933 – Doron/Rio das Pedras – Praça da Sé contarão com mais opções de deslocamento a partir desta quinta-feira (5). A operação terá um incremento de 46% no número de viagens, passando a oferecer 19 saídas nos dias úteis e sete aos sábados. Aos domingos, a programação atual será mantida.

Com um trajeto que abrange diferentes regiões de Salvador, o serviço estabelece a ligação entre bairros do Miolo e da Orla com o Centro Histórico. A ampliação da oferta busca proporcionar maior disponibilidade de transporte público para os usuários que dependem da linha em seus diversos pontos de atendimento.