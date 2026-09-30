EDUCAÇÃO

Senai Cimatec será ampliado no Centro Histórico e prevê formar 1,5 mil alunos a partir de 2027

Espaço já formou mais de 600 alunos

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:51

Em parceria com a Prefeitura, Cimatec Digital será ampliado para impulsionar inovação e economia criativa do Centro Histórico Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

O Cimatec Digital e Criativo, instalado na Praça da Sé, no Centro Histórico de Salvador, passará por uma ampliação que permitirá aumentar a capacidade de atendimento para 1,5 mil alunos a partir de 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira (30) durante solenidade realizada no próprio equipamento, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Salvador, o Sistema Fieb e a Neoenergia Coelba.

Inaugurado em janeiro de 2025, o espaço já formou mais de 600 alunos em iniciativas desenvolvidas em parceria com o poder público e a iniciativa privada. Entre os projetos estão o programa audiovisual Salcine e uma ação realizada com a Ford voltada à atração de startups inovadoras.

A expectativa é que as novas instalações estejam totalmente prontas até dezembro deste ano, com início das atividades ampliadas em 2027. A proposta é concentrar, em um mesmo ambiente, ações de formação profissional, digitalização, automação e desenvolvimento de soluções para diferentes segmentos da economia criativa.

As capacitações oferecidas pelo equipamento abrangem áreas como audiovisual, games, multimídia, cibersegurança, patrimônio e restauro.

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis afirmou que a expansão do Cimatec Digital integra a estratégia de revitalização do Centro Histórico, região que, segundo ele, já recebeu mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos municipais.

“Salvador é fundamentalmente uma cidade de serviços, em que o turismo é o carro-chefe. Mas não podemos depender só deste setor, temos que estimular outros vetores de crescimento econômico. Tem sido assim com o polo da indústria da saúde, também em parceria com o Senai Cimatec, e agora avançamos nessa área de tecnologia e inovação, que passou a ser uma das principais fontes de receita da economia da nossa cidade”, declarou.

O prefeito também destacou que o município tem adotado medidas para atrair empresas e estimular o surgimento de novos negócios na região central da cidade. Segundo ele, incentivos fiscais concedidos por meio do programa Renova Centro fazem parte dessa estratégia.

“Nosso desafio também é trazer para cá as empresas e dar apoio ao surgimento e crescimento de startups. A Prefeitura abriu mão de impostos e de arrecadação através do conjunto de estímulos e de incentivos fiscais por meio do programa Renova Centro. Quando, no passado, pensamos na criação de uma escola digital para Salvador, um distrito de inovação, não podia ser outro lugar senão aqui nesta região”, acrescentou.

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Para o diretor-geral do Senai Cimatec, Luis Breda, a ampliação do equipamento acompanha o crescimento da economia criativa e a demanda por profissionais qualificados no setor. Ele citou projeções que apontam expansão dos postos de trabalho ligados à área até o fim da década.

“Acho que tudo parte de uma oportunidade de mercado. A indústria criativa é uma área portadora de futuro. Quando a gente olha para os principais países que atuam de forma mais representativa nesse setor, existe uma projeção de crescimento expressiva dos postos de trabalho até 2030”, afirmou.

Breda ressaltou ainda que Salvador reúne características favoráveis para o desenvolvimento de novos negócios, especialmente pela combinação entre patrimônio cultural e inovação tecnológica.

“A raiz está no Centro Histórico, onde temos cultura. Vamos trazer tecnologia com toda a lógica do ecossistema Cimatec, mas também com o ecossistema de inovação baiano, para fortalecer o empreendedorismo e transformar talentos regionais em soluções globais”, disse.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, afirmou que o papel do equipamento vai além da qualificação profissional e inclui a atração de empresas para a região.

“Este local é muito mais do que um centro de formação de pessoas. É um núcleo de atração de empresas. Colocar um equipamento desse no Centro Histórico é algo extremamente emblemático. Estamos promovendo o desenvolvimento social, o desenvolvimento de talentos e o desenvolvimento econômico para dentro de um território que precisa ser fortalecido e dinamizado economicamente”, declarou.