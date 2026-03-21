Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sepultamento de Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA, acontece neste sábado (21)

Empresário esteve à frente da Federação por oito anos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Millena Marques

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:37

Carlos Andrade
Carlos Andrade Crédito: Reprodução

O velório e sepultamento de Carlos Andrade, ex-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), acontecerão neste sábado (21).

O velório começa a partir das 10h30 na Capela C do Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Já o sepultamento está marcado para 15h30.

O empresário e farmacêutico Carlos de Souza Andrade faleceu nesta sexta-feira (20), aos 78 anos. Ele esteve à frente da Fecomércio-BA por oito anos, como presidente, além de integrar outras entidades de classe voltadas para o comércio e a saúde.

Amigos e familiares lamentaram a morte do empresário por meio de publicações nas redes sociais. “Vá em paz, Carlão. Sua alegria e seus ensinamentos ficarão para sempre. Obrigado por ter me trazido para o Oeste da Bahia e confiado no meu potencial”, escreveu um deles. “O meu amor por você é eterno! Te amo infinito”, declarou a filha de Carlos.

Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA

Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
Carlos Andrade por Reprodução
1 de 18
Carlos Andrade por Reprodução

A Fecomércio-BA também lamentou a morte do gestor. "Ao longo de sua trajetória, Dr. Carlos destacou-se como empresário no ramo farmacêutico e como liderança expressiva do associativismo na Bahia, contribuindo de maneira decisiva e contínua para o fortalecimento das instituições representativas do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado", comunicou.

Natural de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, Carlos Andrade chegou a Salvador aos 16 anos, em meados da década de 1960. Foi fundador da rede de farmácias Estrela Galdino, hoje extinta, e das farmácias de manipulação A Fórmula, com unidades franqueadas em diferentes cidades do Norte e Nordeste do país.

Carlos era farmacêutico graduado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e especialista em Administração de Empresas e Varejo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ajudou a fundar o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado da Bahia (Sincofarba) e atuou como diretor e conselheiro em outras entidades de classe voltadas para o comércio e a saúde, como a Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFarma) e a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Também foi presidente do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Em 2014, foi eleito presidente da Fecomércio-BA pela primeira vez, para o quadriênio 2014–2018. Ao fim do mandato, foi reeleito para mais quatro anos à frente da entidade.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Mais recentes

Imagem - Capitão da reserva é morto ao tentar salvar mulher de ataque do companheiro no sul da Bahia

Capitão da reserva é morto ao tentar salvar mulher de ataque do companheiro no sul da Bahia
Imagem - Homem é baleado durante briga de trânsito em Salvador; suspeito é um policial da reserva

Homem é baleado durante briga de trânsito em Salvador; suspeito é um policial da reserva
Imagem - Sebrae Bahia lamenta falecimento de Carlos de Souza Andrade

Sebrae Bahia lamenta falecimento de Carlos de Souza Andrade

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia
02

Dois jovens são encontrados mortos dentro de porta-malas na Bahia

Imagem - Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil
03

Baianos apostam R$ 3,50 e ganham mais de R$ 2 milhões na Lotofácil

Imagem - Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA
04

Morre, aos 78 anos, Carlos Andrade, ex-presidente da Fecomércio-BA