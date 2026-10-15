Servidores de Salvador terão folga prolongada no fim de outubro

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Millena Marques
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:13
Os servidores públicos de Salvador vão ter três dias de folga no final de outubro. Isso porque a prefeitura transferiu a folga do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para o dia 30. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (14).
De acordo com o Decreto nº 42.453, o ponto facultativo suspende o expediente nas repartições públicas municipais. A medida, porém, prevê exceções para serviços que não podem ser interrompidos.
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O funcionamento dos seguintes órgãos será definido pelos respectivos titulares:
Conselhos Tutelares da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ);
Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob);
Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop);
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur);
Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador);
Guarda Civil Municipal (GCM).
O decreto trata das repartições públicas municipais. Portanto, a folga não deve ser generalizada para todos os servidores públicos que trabalham em Salvador, como os servidores estaduais e federais.