DIA DO SERVIDOR

Servidores de Salvador terão folga prolongada no fim de outubro

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM)

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:13

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Os servidores públicos de Salvador vão ter três dias de folga no final de outubro. Isso porque a prefeitura transferiu a folga do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para o dia 30. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (14).

De acordo com o Decreto nº 42.453, o ponto facultativo suspende o expediente nas repartições públicas municipais. A medida, porém, prevê exceções para serviços que não podem ser interrompidos.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026 1 de 19

O funcionamento dos seguintes órgãos será definido pelos respectivos titulares:

Conselhos Tutelares da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ);

Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob);

Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur);

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador);

Guarda Civil Municipal (GCM).