Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Servidores de Salvador terão folga prolongada no fim de outubro

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:13

Prefeitura de Salvador
Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Os servidores públicos de Salvador vão ter três dias de folga no final de outubro. Isso porque a prefeitura transferiu a folga do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para o dia 30. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (14).

De acordo com o Decreto nº 42.453, o ponto facultativo suspende o expediente nas repartições públicas municipais. A medida, porém, prevê exceções para serviços que não podem ser interrompidos.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

O funcionamento dos seguintes órgãos será definido pelos respectivos titulares:

Conselhos Tutelares da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ);

Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob);

Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur);

Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador);

Guarda Civil Municipal (GCM).

O decreto trata das repartições públicas municipais. Portanto, a folga não deve ser generalizada para todos os servidores públicos que trabalham em Salvador, como os servidores estaduais e federais.

Tags:

Salvador Servidor Público

Mais recentes

Imagem - Livro sobre Libras e língua de sinais americana é lançado em Salvador

Livro sobre Libras e língua de sinais americana é lançado em Salvador
Imagem - Adolescentes de 16 e 14 anos invadem casa e matam menino de 11 na Bahia

Adolescentes de 16 e 14 anos invadem casa e matam menino de 11 na Bahia
Imagem - Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército

Ex-sargento preso na Bahia é suspeito de integrar facção e vender armas restritas do Exército