FERIADO MUNICIPAL

Servidores de Salvador terão ponto facultativo em dezembro; veja o que muda

Decreto estabelece folga no dia 7 e prevê compensação das horas não trabalhadas

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 11:10

Palácio Thomé de Souza Crédito: divulgação

A prefeitura de Salvador decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 7 de dezembro, a segunda-feira que antecede o feriado municipal pelo Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em 8 de dezembro. A medida foi estabelecida por um decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) e assinado pelo prefeito Bruno Reis (União).

De acordo com o documento, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores municipais, mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal em dias úteis anteriores e/ou posteriores à data. Os critérios para a compensação serão definidos em uma Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

A determinação não se aplica aos serviços públicos considerados essenciais. Também terão funcionamento definido pelos respectivos titulares das pastas os Conselhos Tutelares, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A regra também abrange a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Guarda Civil Municipal (GCM).