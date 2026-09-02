SEM LUZ

Sete bairros de Salvador terão desligamento de energia nesta quarta-feira (2); saiba quais

Interrupções programadas pela Neoenergia Coelba acontecem em horários diferentes ao longo do dia

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:20

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Moradores de sete bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados para esta quarta-feira (2). As interrupções fazem parte do cronograma de serviços da Neoenergia Coelba e atingem endereços específicos da capital.

Ao todo, estão previstas interrupções em Brotas, Caminho das Árvores, Imbuí, Palestina, Horto Florestal e Rio Vermelho. Brotas aparece em dois horários diferentes na programação.

Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista 1 de 6

Confira os locais afetados:

Brotas

Das 9h30 às 15h30: Rua Miguel Gustavo.

Das 10h às 16h: Rua do Cedro.

Caminho das Árvores

Das 9h30 às 15h30: Avenida Tancredo Neves.

Imbuí

Das 9h30 às 15h30: Rua João José Rescala, Rua do Rouxinol e Rua dos Colibris.

Palestina

Das 9h30 às 15h30: Rua Bico Doce.

Horto Florestal

Das 10h às 16h: Travessa Filinto Borja e Rua do Cedro.

Rio Vermelho

Das 10h às 16h: Rua Odilon Santos.