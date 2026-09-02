Sete bairros de Salvador terão desligamento de energia nesta quarta-feira (2); saiba quais

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Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 06:20
Moradores de sete bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos temporários de energia elétrica programados para esta quarta-feira (2). As interrupções fazem parte do cronograma de serviços da Neoenergia Coelba e atingem endereços específicos da capital.
Ao todo, estão previstas interrupções em Brotas, Caminho das Árvores, Imbuí, Palestina, Horto Florestal e Rio Vermelho. Brotas aparece em dois horários diferentes na programação.
Mais de 20 bairros de Salvador terão cortes programados de energia em setembro; confira lista
Brotas
Das 9h30 às 15h30: Rua Miguel Gustavo.
Das 10h às 16h: Rua do Cedro.
Caminho das Árvores
Das 9h30 às 15h30: Avenida Tancredo Neves.
Imbuí
Das 9h30 às 15h30: Rua João José Rescala, Rua do Rouxinol e Rua dos Colibris.
Palestina
Das 9h30 às 15h30: Rua Bico Doce.
Horto Florestal
Das 10h às 16h: Travessa Filinto Borja e Rua do Cedro.
Rio Vermelho
Das 10h às 16h: Rua Odilon Santos.
Os desligamentos são temporários e atingem apenas os locais indicados pela concessionária. A programação faz parte de um calendário de interrupções previstas para setembro, que contempla 26 localidades de Salvador.