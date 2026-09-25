AÇÃO SOLIDÁRIA

Seu sorvete pode ajudar mais de 900 crianças; veja como participar da campanha neste sábado (26)

A Cubana realiza a 16ª edição do Cubanito Amigo em cinco unidades de Salvador

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:20

A Cubana Sorvetes realiza 16ª edição do Cubanito Amigo em prol das Obras Sociais Irmã Dulce Crédito: Divulgação

Para celebrar o Dia Nacional do Sorvete, comemorado na última quarta-feira (23), e transformar a data em uma ação de solidariedade, A Cubana Sorvetes realiza, neste sábado (26), a 16ª edição do Cubanito Amigo. Durante a iniciativa, 100% do valor arrecadado com a venda do Cubanito — bolinho da Cubana acompanhado de uma bola de sorvete — e do sorvete de duas bolas será destinado ao Centro Educacional Santo Antônio (CESA), núcleo das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

A Cubana Sorvetes realiza 16ª edição do Cubanito Amigo em prol das Obras Sociais Irmã Dulce 1 de 12

A ação será realizada nas cinco unidades da rede, localizadas no Elevador Lacerda, Pelourinho, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara. Quem quiser participar pode contribuir adquirindo um dos produtos participantes durante o período da campanha.

“É uma alegria chegar à 16ª edição do Cubanito Amigo e ver como essa corrente do bem cresce a cada ano. É uma ação que mobiliza nossos clientes, parceiros e toda a equipe em torno de um propósito muito especial que é contribuir com a educação e ajudar a construir novas possibilidades para crianças e adolescentes. É muito bonito perceber que um gesto tão simples, quando compartilhado por tanta gente, pode fazer a diferença”, destaca o sócio da A Cubana Sorvetes Alexandre Bouzas.

Em 2025, o Cubanito Amigo arrecadou mais de R$ 17 mil, maior valor já registrado pela iniciativa. Desde a primeira edição, o projeto já soma mais de R$ 150 mil em doações para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Educação e assistência

Localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, o Centro Educacional Santo Antônio atende mais de 900 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A unidade oferece educação infantil até o 9º ano, além de atividades de arte-educação, inclusão digital e esportes. Os estudantes também têm acesso a assistência odontológica, alimentação, fardamento e material pedagógico gratuito.