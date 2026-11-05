Shopping Bela Vista promove apresentação natalina inclusiva neste domingo (8)

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Wendel de Novais
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:52
O Shopping Bela Vista, em Salvador, realiza neste domingo (8) uma apresentação especial e adaptada do espetáculo de Natal. A sessão acontece às 11h, antes da abertura do empreendimento, na Praça Central, no Piso L1. A iniciativa busca ampliar a inclusão de crianças e famílias que necessitam de um ambiente com menos estímulos sensoriais.
Durante a apresentação, o volume do som e a intensidade da iluminação serão reduzidos para proporcionar uma experiência mais confortável ao público. O espetáculo integra a programação natalina do shopping e acompanha a decoração temática instalada na Praça Central.
Neste ano, a história é protagonizada pelos personagens Six e Seven, dois seres mágicos que chegam à Bela Vila e encontram moradores que deixaram de perceber a beleza dos pequenos momentos. Com humor, música e dança, a dupla embarca em missões para devolver o colorido à rotina dos novos amigos.
Além da sessão adaptada, o shopping terá uma apresentação da versão original do espetáculo no mesmo domingo, às 18h, aberta ao público em geral. As encenações seguem aos domingos, sempre no mesmo horário, durante o período natalino.
A programação também contará com apresentações de corais às quartas, quintas e sábados, na Praça Central. Entre os grupos confirmados estão o Coral Anchieta, o coral da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), Tom Sobre Tom e Coral Santo Antônio. As atividades seguem ao longo de novembro e dezembro.
Outras atrações incluem visitas guiadas pela decoração às sextas-feiras, a partir das 14h, com participação dos personagens Six e Seven, além de oficinas da Vovó Bela. O empreendimento também promoverá um concurso de presépios, com oito trabalhos de artistas locais em exposição entre 29 de novembro e 17 de dezembro.