PROMOÇÕES

Shopping de Salvador cria bolha de prêmios na Black Friday; veja como participar

Experiência gratuita acontece até domingo (29) e oferece vouchers de marcas como Santa Lolla e Milky Moo; inscrições são feitas pela internet

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 11:28

Shopping de Salvador cria bolha de prêmios na Black Friday; veja como participar Crédito: Divulgação

Clientes do Shopping Paralela terão uma experiência diferente para a Black Friday. Desta sexta-feira (27) até domingo (29), quem visitar o estabelecimento poderá entrar em uma estrutura inflável e tentar capturar bolas que guardam brindes e vouchers de descontos. A ação será realizada na Praça de Eventos I, localizada no Piso L1.

Cada bola que circula dentro da estrutura contém um voucher que garante um prêmio ou benefício oferecido por uma das marcas participantes. Entre as opções estão descontos nas lojas Henks e Aleatory, bolsas da Santa Lolla e até milkshakes da Milky Moo.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas por dia. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo site www.shoppingparalela.com.br. A Bolha de Prêmios funcionará nesta sexta-feira e no sábado (28), das 9h às 20h, e no domingo (29), das 12h às 20h.

Natal Entre Laços

Além da experiência da “Bolha de prêmios”, o shopping também aposta em uma programação natalina com cenário inspirado em Lilo & Stitch e uma campanha solidária em benefício do Hospital Martagão Gesteira. Com o tema “Natal Entre Laços – O afeto que nos une”, a decoração leva ao empreendimento elementos do universo dos personagens e propõe uma reflexão sobre afeto, cuidado, acolhimento e solidariedade.

Por meio da campanha, os clientes podem adquirir uma taça de espumante ilustrada pelo artista Elano Passos e, ao mesmo tempo, contribuir com o atendimento de crianças e adolescentes assistidos pelo Martagão Gesteira. Para participar, é necessário acumular R$ 400 em compras no Shopping Paralela e pagar um valor adicional de R$ 40 para receber a peça exclusiva. O hospital pediátrico realiza mais de 500 mil atendimentos por ano.