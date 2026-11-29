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Shopping de Salvador inicia concurso de presépios com obras de artistas locais; conheça

Vencedores receberão R$ 10 mil em prêmios e ficarão expostos até o dia 6 de janeiro

D Da Redação

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 18:24

Gabriela Moreira Crédito: Divulgação

A tradição do Natal ganhou novas formas e despertou os olhares curiosos de quem passou pelo Shopping Bela Vista nesta quarta-feira (25). Entre dobraduras de papel, fibras naturais, diferentes materiais e elementos da cultura baiana, oito presépios marcaram a abertura do primeiro concurso promovido pelo empreendimento, em uma iniciativa inédita na capital baiana. A exposição fica em frente à Alpha Fitness, no piso L2, e reúne diferentes interpretações da cena do nascimento de Jesus.

A abertura da competição foi um momento de encontro entre a produção dos artistas locais e o público. Os detalhes das peças convidaram os frequentadores a fazer uma pausa no passeio para observar os materiais, conhecer as propostas e descobrir como a tradição natalina pode ser representada por diferentes olhares. Além de visitar a exposição, os clientes poderão participar da escolha dos vencedores por meio da votação popular, disponível até 16 de dezembro.

“Todo esse trabalho é desenvolvido, em sua maioria, por mulheres artesãs e empreendedoras, que constroem seus negócios a partir de peças produzidas pelas próprias mãos. O concurso de presépios tem justamente o propósito de valorizar esse fazer artesanal, reconhecendo a singularidade de cada criação. Cada peça é única e carrega a história, as referências e a carga afetiva e emocional de sua artista. A proposta foi simples: utilizar a própria arte para representar um presépio, preservando seus elementos tradicionais. A partir disso, cada uma mergulhou em seu universo criativo e trouxe trabalhos belíssimos, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar”, explica a Gerente de marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

Realizado em parceria com a STARTEI – Hub de Inovação e com curadoria do sócio-diretor da marca Paulo Henrique Oliveira, o concurso busca valorizar os artistas e fomentar a economia criativa de Salvador. As oito obras preservam os personagens essenciais do presépio e incorporam técnicas e matérias-primas que traduzem a criatividade e a identidade de cada participante.

A avaliação combina a votação popular com a análise de um júri técnico formado por Milena Santos, museóloga do Memorial Santa Dulce dos Pobres; Emanuele Pereira, jornalista e apresentadora do programa Antena Periférica, da Band; Paulo Henrique Oliveira, sócio-diretor da STARTEI e curador do concurso; Kirk Moreno, jornalista do Alô Alô Bahia; Marcos Flávio, jornalista e repórter de entretenimento do bahia.ba; e Iasmine Fernandes, influenciadora digital, empresária à frente da Casa da Preta e mentora de mulheres empreendedoras.

“Salvador reúne muitos talentos, pessoas que trabalham com o feito à mão e produzem peças com muito cuidado e dedicação. Esses presépios, por exemplo, são exclusivos, você não vai encontrar outros iguais em nenhum lugar do mundo. Acho que o Shopping tem esse papel de atrair as pessoas para conhecer e valorizar esse trabalho, funcionando como uma verdadeira plataforma de conteúdo. O Natal é um momento de reunião familiar, confraternização e reflexão sobre o ano que passou e o que está por vir, mas é importante que a gente também preserve as tradições”, afirma Paulo Henrique Oliveira, sócio-diretor da STARTEI e curador do concurso.

Conheça os artistas e obras participantes do concurso de presépio do Shopping Bela Vista 1 de 8

Conheça as obras

A artista Gabriela Moreira participa do concurso com a obra “Uma noite especial, numa rua de Belém…”, produzida em madeira e composta por uma paisagem rústica, com chão batido, serragem, pedras e feno, que remete ao cenário da época do nascimento de Jesus. Já nas mãos da artista Mirinha Leal, os personagens do presépio e o cenário do nascimento de Cristo ganham forma por meio da técnica milenar do origami, na obra “Transformando as dobras de papel em Natal”.

As técnicas de trançado e a utilização de fibras e embalagens reaproveitadas ganham destaque no presépio da artista Vanessa Elia, que une a tradição natalina à cultura regional por meio do trabalho artesanal.

Na obra “Instante da Eternidade”, Edidene Santos reúne 14 silhuetas, elementos de madeira e pinhas, com detalhes dourados e iluminação de LED e pisca-pisca. Inspirada na beleza e na simplicidade da natureza, Priscila Fernandes incorpora folhas e flores secas, bambus e pedras à composição da peça “O florescer do Natal”.

A cultura baiana ganha protagonismo na representação da tradição natalina em “Sementes de Fé”, da artista Andrea Cynara. Na obra, os Três Reis Magos chegam ao cenário pela Baía de Todos-os-Santos, em uma composição que utiliza elementos associados à riqueza natural do estado, como cascas de ouricuri, jacarandá, canoinha e sementes de açaí, entre outros materiais.

Já o artista Edney Gomes aposta no paisagismo como elemento central do presépio “Onde a natureza floresce, a fé renasce”. A obra é construída com troncos, madeira, folhas, pedriscos, substrato, plantas e elementos em barro, valorizando a presença da natureza na representação do nascimento de Jesus.

Criado com madeira, fibras naturais, galhos, buchas vegetais, cabaças e outros materiais orgânicos, o projeto da artista Ana Fonseca aposta na força da simplicidade e da criatividade para despertar reflexões sobre o verdadeiro significado do Natal, representado na cena do presépio: a celebração do amor, da união, da humildade e da esperança.

Votação e premiação

O público poderá registrar seus votos por meio de um QR Code disponível no local da exposição até 16 de dezembro. Os três vencedores receberão prêmios em vales-compras de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.