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Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:02
O Natal desperta nos corações baianos o espírito de paz, celebração e solidariedade. Neste ano, a celebração ganha ainda mais sabor e solidariedade no Shopping Bela Vista, que renova sua parceria de 12 anos com as Obras Sociais Irmã Dulce por meio da tradicional campanha de panetones exclusivos. Durante a ação, os clientes poderão adquirir panetones trufados de Nutella, embalados em latas colecionáveis e limitadas, e ajudar quem mais precisa.
Neste ano, a novidade fica por conta do recheio com um dos cremes de avelã mais queridos pelos amantes de doces. Com a ação, a Nutella se une ao Shopping Bela Vista para fortalecer essa corrente de solidariedade e levar esperança a quem depende dos serviços prestados pelas Obras Sociais Irmã Dulce nas áreas de saúde, assistência social e educação. Além de saborear a iguaria natalina, os clientes poderão fazer parte de uma iniciativa que contribui para a continuidade das atividades sociais desenvolvidas pela instituição, visto que todo o valor arrecadado será destinado ao custeio das operações da entidade assistencial.
“As Obras Sociais Irmã Dulce têm uma importância imensurável para a Bahia, e poder contribuir com esse trabalho é uma forma de reafirmar nosso compromisso com Salvador e com a nossa gente. Neste ano, contamos também com a parceria da Nutella, que chega para agregar ainda mais sabor à campanha e fortalecer essa corrente do bem. Queremos incentivar nossos clientes a vivenciarem o espírito natalino também por meio da solidariedade, fazendo parte dessa corrente”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.
O posto de trocas está localizado no piso L2 Norte, próximo à loja Irmãos Queiroz. A cada R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas e quiosques do shopping, mais R$ 40, o cliente poderá adquirir um panetone exclusivo Santa Dulce. A promoção é limitada a seis panetones por CPF. A campanha é válida para compras realizadas entre os dias 1º de novembro e 24 de dezembro enquanto durar os estoques. O regulamento completo pode ser consultado no local.
SERVIÇO
Campanha de panetones do Bela Vista em parceria com Obras Sociais Irmã Dulce
Data: de 17 de novembro a 24 de dezembro*
Mecânica:
- R$ 400 em compras + R$ 40: 1 panetone
- R$ 800 em compras + R$ 60: 2 panetones
- R$ 1.200 em compras + R$ 90: 3 panetones
- R$ 1.600 em compras + R$ 120: 4 panetones
- R$ 2.000 em compras + R$ 150: 5 panetones
- R$ 2.400 em compras + R$ 180: 6 panetones
Local de troca: piso L2 Norte, próximo à loja Irmãos Queiroz.
*Promoção sujeita à duração dos estoques