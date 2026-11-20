SOLIDARIEDADE

Shopping de Salvador lança campanha de panetones trufados com Nutella em apoio às Obras Sociais Irmã Dulce

Valor arrecadado na campanha será destinado ao custeio das operações da entidade assistencial

D Da Redação

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 19:02

Venda de panetones trufados com Nutella irá beneficiar as Obras Sociais Irmã Dulce Crédito: Divulgação

O Natal desperta nos corações baianos o espírito de paz, celebração e solidariedade. Neste ano, a celebração ganha ainda mais sabor e solidariedade no Shopping Bela Vista, que renova sua parceria de 12 anos com as Obras Sociais Irmã Dulce por meio da tradicional campanha de panetones exclusivos. Durante a ação, os clientes poderão adquirir panetones trufados de Nutella, embalados em latas colecionáveis e limitadas, e ajudar quem mais precisa.

Neste ano, a novidade fica por conta do recheio com um dos cremes de avelã mais queridos pelos amantes de doces. Com a ação, a Nutella se une ao Shopping Bela Vista para fortalecer essa corrente de solidariedade e levar esperança a quem depende dos serviços prestados pelas Obras Sociais Irmã Dulce nas áreas de saúde, assistência social e educação. Além de saborear a iguaria natalina, os clientes poderão fazer parte de uma iniciativa que contribui para a continuidade das atividades sociais desenvolvidas pela instituição, visto que todo o valor arrecadado será destinado ao custeio das operações da entidade assistencial.

“As Obras Sociais Irmã Dulce têm uma importância imensurável para a Bahia, e poder contribuir com esse trabalho é uma forma de reafirmar nosso compromisso com Salvador e com a nossa gente. Neste ano, contamos também com a parceria da Nutella, que chega para agregar ainda mais sabor à campanha e fortalecer essa corrente do bem. Queremos incentivar nossos clientes a vivenciarem o espírito natalino também por meio da solidariedade, fazendo parte dessa corrente”, destaca Juliana Brandão, gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.

O posto de trocas está localizado no piso L2 Norte, próximo à loja Irmãos Queiroz. A cada R$ 400 em notas fiscais de compras realizadas nas lojas e quiosques do shopping, mais R$ 40, o cliente poderá adquirir um panetone exclusivo Santa Dulce. A promoção é limitada a seis panetones por CPF. A campanha é válida para compras realizadas entre os dias 1º de novembro e 24 de dezembro enquanto durar os estoques. O regulamento completo pode ser consultado no local.

SERVIÇO

Campanha de panetones do Bela Vista em parceria com Obras Sociais Irmã Dulce

Data: de 17 de novembro a 24 de dezembro*

Mecânica:

- R$ 400 em compras + R$ 40: 1 panetone

- R$ 800 em compras + R$ 60: 2 panetones

- R$ 1.200 em compras + R$ 90: 3 panetones

- R$ 1.600 em compras + R$ 120: 4 panetones

- R$ 2.000 em compras + R$ 150: 5 panetones

- R$ 2.400 em compras + R$ 180: 6 panetones

Local de troca: piso L2 Norte, próximo à loja Irmãos Queiroz.