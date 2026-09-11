GASTRONOMIA

Shopping de Salvador lança circuito gastronômico com pratos a partir de R$ 69,90

Ação reúne nove operações e oferece brindes especiais para quem participar da experiência

Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 08:50

Shopping de Salvador lança circuito gastronômico com pratos a partir de R$ 69,90 Crédito: Divulgação

O Shopping Paralela, em Salvador, lançou na quinta-feira (10) a primeira edição do Circuito Gastronômico, campanha que convida clientes e visitantes a conhecerem diferentes restaurantes do empreendimento. A ação reúne nove operações e oferece brindes especiais para quem participar da experiência.

O circuito acontece no Espaço Paralela Gourmet, no piso L2, e conta com a participação de Martim Pescador, Oliva Gourmet, James Steakhouse, Coco Bambu, Outback Steakhouse, Restaurante Ki-Mukeka, Cazolla Gastrô Burguer Beer, Pereira Café e Abdul Cozinha Árabe.

Para participar, o cliente deve solicitar o Menu Paralela no início do atendimento. Os pratos da campanha têm valores a partir de R$ 69,90.

Como participar

A cada experiência realizada em um dos restaurantes participantes, o cliente recebe um selo. Ao reunir três selos de restaurantes diferentes, é possível trocar a coleção por um item da linha Recortes de Bahia, sem custo adicional.

A troca poderá ser feita quantas vezes o consumidor quiser, seguindo as regras da campanha.

Entre os brindes estão taças de vinho em cristal e copos de shot, desenvolvidos pelo artista plástico Elano Passos. As peças foram pensadas para diferentes ocasiões, como momentos a dois, com a família ou entre amigos.

Onde retirar os brindes

A apresentação dos selos e a retirada das peças acontecem no balcão da promoção, localizado no Piso L2, entre os restaurantes Ki-Mukeka e Coco Bambu.