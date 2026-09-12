1ª EDIÇÃO

Shopping de Salvador lança primeiro Circuito Gastronômico com menu a R$ 69,90 e brindes exclusivos

Campanha segue até o dia 12 de outubro no Shopping Paralela

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14:06

Circuito Gastronômico do Shopping Paralela Crédito: Divulgação

Até o dia 12 de outubro, Salvador recebe a primeira edição do Circuito Gastronômico no Shopping Paralela. Além de viver experiências gastronômicas diversas em nove restaurantes do empreendimento, os participantes poderão ganhar brindes exclusivos ao longo do mês de realização da campanha. O projeto estreou nesta quinta-feira (10).

Entre os restaurantes participantes do Circuito Gastronômico estão Martim Pescador, Oliva Gourmet, James Steakhouse, Coco Bambu, Outback Steakhouse, Restaurante Ki-Mukeka, Cazolla Gastrô Burguer Beer, Pereira Café e Abdul Cozinha Árabe, todos localizados no Espaço Paralela Gourmet, no piso L2.

Para participar, o cliente deve solicitar, no início do atendimento, o Menu Paralela, que possui pratos a partir de R$ 69,90.

“A cada experiência realizada em um restaurante participante, o cliente vai receber um selo. A cada três selos de restaurantes diferentes, o consumidor poderá adquirir um item da coleção Recortes de Bahia sem nenhum custo adicional. Importante ressaltar, também, que o cliente pode trocar os selos pelos brindes quantas vezes quiser”, explica o gerente de Marketing do Shopping Paralela, André Serra.