LAZER E DIVERSÃO

Shopping de Salvador promove oficina gratuita de morango cravejado para crianças neste sábado

Atividade acontece em duas turmas no Lapa Kids, com vagas limitadas e inscrição prévia pela internet

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:05

Shopping de Salvador promove oficina gratuita de morango cravejado para crianças neste sábado Crédito: Imagem gerada pela IA

O sábado (5) terá uma programação diferente para as crianças no Shopping Center Lapa, em Salvador. O empreendimento realiza a Oficina Morango Cravejado, atividade gratuita que promete colocar os pequenos para preparar e decorar o próprio bombom. A oficina acontece no Lapa Kids, no Piso L3, em duas turmas, às 14h e às 15h. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo site do evento.

O morango cravejado ganhou popularidade nas redes sociais e passou a aparecer com frequência em confeitarias. A proposta da atividade é levar essa tendência para uma experiência presencial e lúdica. Durante a oficina, as crianças poderão preparar o próprio bombom e usar ingredientes e elementos de decoração para criar versões coloridas e personalizadas.

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A atividade chega ao Lapa Kids após a realização de uma oficina de bombom do amor, ampliando a programação de experiências voltadas ao público infantil. Segundo Aline Ferraz, gerente de Marketing do empreendimento, a ideia é unir criatividade e diversão em uma atividade na qual as crianças possam participar ativamente da preparação.