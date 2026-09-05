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Shopping de Salvador promove oficina gratuita de morango cravejado para crianças neste sábado

Atividade acontece em duas turmas no Lapa Kids, com vagas limitadas e inscrição prévia pela internet

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:05

Shopping de Salvador promove oficina gratuita de morango cravejado para crianças neste sábado
Shopping de Salvador promove oficina gratuita de morango cravejado para crianças neste sábado Crédito: Imagem gerada pela IA

O sábado (5) terá uma programação diferente para as crianças no Shopping Center Lapa, em Salvador. O empreendimento realiza a Oficina Morango Cravejado, atividade gratuita que promete colocar os pequenos para preparar e decorar o próprio bombom. A oficina acontece no Lapa Kids, no Piso L3, em duas turmas, às 14h e às 15h. As vagas são limitadas e é necessário fazer inscrição antecipadamente pelo site do evento. 

O morango cravejado ganhou popularidade nas redes sociais e passou a aparecer com frequência em confeitarias. A proposta da atividade é levar essa tendência para uma experiência presencial e lúdica. Durante a oficina, as crianças poderão preparar o próprio bombom e usar ingredientes e elementos de decoração para criar versões coloridas e personalizadas.

Aprenda a fazer o morango cravejado, nova 'febre' da internet

Depois de montados, os morangos devem descansar sobre uma superfície antiaderente até que a cobertura de chocolate fique firme por Reprodução
A cada mordida, a receita mistura a crocância do caramelo com a cremosidade do brigadeiro e o frescor do morango por Reprodução
Diferentemente do Morango do Amor, o morango cravejado não recebe uma casquinha inteira de caramelo por fora por Reprodução
O contraste entre o chocolate branco e os pedacinhos vermelhos é uma das características que fizeram a receita chamar atenção na web por Reprodução
O chocolate branco derretido recebe os fragmentos de caramelo vermelho antes de envolver cada morango por Reprodução
Os pedacinhos de caramelo dão o efeito "cravejado" que chama atenção na cobertura do doce por Reprodução
O caramelo vermelho é preparado separadamente e, depois de endurecer, deve ser quebrado em pequenos pedaços por Reprodução
A receita começa com morangos grandes e firmes, que precisam estar bem secos antes de receber as outras camadas por Reprodução
O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante por Reprodução
O brigadeiro de leite em pó envolve todo o morango e forma a camada macia e cremosa do doce por Reprodução
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Depois de montados, os morangos devem descansar sobre uma superfície antiaderente até que a cobertura de chocolate fique firme por Reprodução

A atividade chega ao Lapa Kids após a realização de uma oficina de bombom do amor, ampliando a programação de experiências voltadas ao público infantil. Segundo Aline Ferraz, gerente de Marketing do empreendimento, a ideia é unir criatividade e diversão em uma atividade na qual as crianças possam participar ativamente da preparação.

Serviço Oficina Morango Cravejado

  • Data: 5 de setembro (sábado)
  • Horários: 14h e 15h
  • Local: Lapa Kids – Piso L3, Shopping Center Lapa
  • Entrada: gratuita
  • Vagas: limitadas
  • Inscrição: site do evento

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