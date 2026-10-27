DE GRAÇA

Shopping de Salvador terá caça aos doces gratuita no Halloween

Atividade infantil acontece no dia 31 de outubro, com personagens, brincadeiras e distribuição de guloseimas

Esther Morais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 10:38

Shopping de Salvador terá caça aos doces gratuita no Halloween Crédito: Divulgação

O Shopping Center Lapa vai realizar uma programação especial de Halloween para o público infantil. No dia 31 de outubro, o empreendimento fará o evento “Caça aos Doces do Lapa”, que convida as crianças a percorrer lojas participantes em busca de guloseimas, em uma experiência com personagens, brincadeiras e interação.

A atividade será realizada em duas turmas, às 14h e às 15h15, com ponto de encontro no Espaço Lapa Kids, no piso L3. O check-in começa às 13h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da retirada de ingresso no site do evento.

Durante a brincadeira, cada criança receberá um saquinho para recolher os doces ao longo do percurso. As lojas participantes estarão decoradas para a ocasião, e animadores acompanharão os pequenos durante toda a atividade.

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A iniciativa integra a programação de lazer do Shopping Center Lapa e busca oferecer momentos de diversão para as crianças e suas famílias. O empreendimento fica no Centro de Salvador.

“Queremos que as crianças vivenciem o Halloween de forma divertida, com brincadeiras, descobertas e momentos especiais ao lado de outras crianças e de suas famílias. O ‘Caça aos Doces do Lapa’ foi pensado para transformar a visita ao shopping em uma experiência de convivência e diversão para os pequenos”, afirma Aline Ferraz, gerente de Marketing do empreendimento.

Serviço

Caça aos Doces do Lapa

Data: 31 de outubro

Check-in: Espaço Lapa Kids, piso L3, Shopping Center Lapa, a partir das 13h30

Turmas: 14h e 15h15