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Shopping de Salvador transforma jardim em passarela para desfile de moda

Evento acontece neste sábado (3) no Shopping Bela Vista e reúne modelos do projeto Periferia do Futuro, iniciativa voltada à inserção de jovens negros no mercado da moda

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 18:55

Com direção do empresário Carlos Cruz, o desfile será realizado no Shopping Bela Vista Crédito: Reprodução

Neste sábado (3), o Shopping Bela Vista realiza o “Primaverão Bela Moda”, primeiro desfile de moda promovido pelo empreendimento. O evento acontece às 16h30, no jardim da entrada principal do shopping, que será transformado em uma passarela. O evento será voltado para convidados, com alguns acessos disponibilizados para clientes cadastrados no aplicativo do Bela Vista.

Com direção do empresário Carlos Cruz, o desfile contará com modelos do projeto Periferia do Futuro e apresentará looks de mais de 30 marcas presentes no shopping como Amiga Perua, Bahiana Jeans, C&A, Casa Esportiva, Chá Chá Dum Dum, Centauro, Constance, Comparatto, Denmark, Goiânia Fashion, Henks, HIS, Juvans, Mahalo, Maria Bonita, Melissa, Melinda, Petite Jolie, Polo Wear, Renner, Riachuelo, Rommanel, Sport.com, Studio Z, Trifil, Usaflex, Velmond, Vivara, Zinzane, Zip Náutico, Blue Jeans, Chilli Beans e ARF Folheados.

Após o desfile, os looks apresentados e as peças que o compõem poderão ser conferidos em uma vitrine virtual no aplicativo do shopping. Duas produções também ficarão expostas em destaque nos corredores do empreendimento.

Ao levar a passarela para a área externa, o evento também aposta na relação entre moda, arquitetura, paisagismo e território. Para completar a ambientação, a Leroy Merlin, parceira do evento, irá montar lounges no jardim, integrando ainda mais o espaço à proposta do desfile.

“A ideia é transformar o nosso jardim em um espaço de encontro, onde moda, diversidade e o público possam estar juntos em uma experiência diferente. Escolher a área externa como passarela também é uma forma de mostrar que a moda pode ocupar outros lugares e dialogar com a cidade de maneira mais aberta e democrática”, afirma Juliana Brandão, Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista.