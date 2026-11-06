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Shopping em Salvador inaugura Natal com brinquedos gigantes, Papai Noel e parque inflável

Programação no Salvador Norte começa neste sábado (7), com chegada do Bom Velhinho e espetáculo musical; decoração terá árvore de 10 metros, casa de bonecas e brinquedos clássicos

Mariana Rios

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 18:36

Salvador Norte Shopping apresenta Natal dos Brinquedos Clássicos Crédito: Divulgação

Uma árvore de Natal de 10 metros, gira-gira, gangorra, casa de bonecas e até um parque inflável de 4 mil m² estão entre as atrações do Salvador Norte Shopping para fazer da ida ao centro comercial um passeio natalino para toda a família. A programação começa neste sábado (7), com a chegada do Papai Noel, e segue até janeiro, com atividades para crianças e adultos.

Com o tema Natal dos Brinquedos Clássicos, a decoração ocupa o piso L1 e aposta em brinquedos que atravessam gerações. Batizado de Brinquedolândia, o espaço reúne atrações interativas e convida pais e filhos a brincar juntos, em uma proposta que resgata brincadeiras tradicionais.

A abertura oficial acontece às 18h deste sábado (7), na Praça de Alimentação, no piso L3, com a chegada do Papai Noel e um espetáculo musical com personagens. No domingo (8), às 15h, haverá outra apresentação natalina. Antes, das 14h às 14h30, o público poderá tirar fotos com os personagens. Para participar das duas atrações, é necessário fazer reserva pelo aplicativo Salvador Norte.

Outra parada para as famílias é a Fábrica de Brinquedos, no piso L2. O espaço reúne cenários para fotos, o trono do Papai Noel e um local para entregar cartinhas ao Bom Velhinho. Em novembro, as visitas acontecem de sexta-feira a domingo, das 14h às 20h. Em dezembro, a atração funcionará diariamente até 24 de dezembro, no mesmo horário.

Desfiles natalinos e personagens

A programação também inclui desfiles pelos corredores do shopping. Nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro, às 15h, a Parada Natalina com Tio Misa e personagens terá concentração na Brinquedolândia, no piso L1.

Em dezembro, nos dias 5, 6, 12 e 13, também às 15h, serão realizadas as Paradas Intergalácticas, com personagens temáticos e apresentações em uma passarela no piso L2, próximo à Fábrica de Brinquedos.

Parque inflável de 4 mil m²

Para quem procura uma opção de passeio além da decoração natalina, o estacionamento do shopping receberá o Astropark a partir de 14 de novembro. O parque inflável temático terá 4 mil m², com brinquedos gigantes e ambientação inspirada no universo espacial.