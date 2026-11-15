ENTÃO É NATAL!

Shopping Paralela inaugura decoração de Natal inspirada em Lilo & Stitch

Com o tema “Natal Entre Laços”, centro de compras aposta na valorização dos vínculos familiares e prepara campanha solidária em parceria com o Hospital Martagão Gesteira

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:40

Shopping Paralela inaugura decoração de Natal inspirada em Lilo & Stitch Crédito: Divulgação

O universo de Lilo & Stitch, personagens da Disney, é a inspiração da decoração natalina do Shopping Paralela, em Salvador. Com o tema “Natal Entre Laços: o afeto que nos une”, o centro de compras inaugurou, neste sábado (14), um cenário lúdico que reúne elementos da animação e símbolos tradicionais do Natal para celebrar os laços afetivos entre familiares e amigos.

A decoração é inspirada no conceito de Ohana, palavra havaiana que significa família e representa um dos principais ensinamentos da história de Lilo & Stitch: ninguém deve ser deixado para trás ou esquecido. A proposta é transformar o shopping em um espaço de convivência, com ambientes preparados para receber crianças e adultos durante o período natalino.

A chegada do Papai Noel marcou a inauguração da decoração e o início da programação especial de fim de ano do empreendimento.

“Nosso objetivo é reunir as pessoas em torno do afeto, da convivência e do cuidado com o próximo. Queremos que cada visita ao Shopping Paralela seja uma experiência de encontro e acolhimento”, afirma André Serra, gerente de Marketing do Shopping Paralela, administrado pela Alqia.

Além da decoração temática, o shopping também realizará uma campanha solidária em parceria com o Hospital Martagão Gesteira, referência no atendimento pediátrico na Bahia. Pelo quarto ano consecutivo, o empreendimento promoverá uma ação beneficente em apoio à instituição.

A campanha será lançada no dia 18 de novembro e terá como brinde a última peça da coleção Recortes de Bahia. A iniciativa busca incentivar a solidariedade durante o período natalino e contribuir com o trabalho desenvolvido pelo hospital.