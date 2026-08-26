PROJETO

Shoppings de Salvador podem ganhar sala especial para pessoas com autismo; saiba mais

Proposta prevê a criação de espaços reservados e adaptados para integração sensorial



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:16

Salvador Shopping Crédito: Reprodução

Os shoppings de Salvador podem ganhar salas especiais para pessoas com autismo e outras neurodivergências. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 25.973/2025, de autoria do deputado estadual Luciano Araújo, que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A proposta prevê a criação de espaços reservados e adaptados para integração sensorial em shopping centers, além de estádios e arenas esportivas, museus, teatros, cinemas e outros locais públicos ou privados destinados a grandes públicos.

A ideia é oferecer um ambiente para autorregulação em momentos de sobrecarga sensorial, especialmente diante de estímulos como barulho, luzes, cheiros e grande concentração de pessoas.

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De acordo com o projeto, os espaços poderiam funcionar como salas sensoriais ou de descompressão, com recursos para reduzir estímulos e ajudar na regulação emocional.

Nos estádios e arenas, por exemplo, o texto prevê espaços com vidros que permitam acompanhar o evento e, ao mesmo tempo, reduzam o som externo, além da possibilidade de disponibilização de abafadores de ruído.

As salas também poderão contar com profissionais de Terapia Ocupacional treinados para oferecer suporte às pessoas neurodivergentes.

A proposta contempla pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras pessoas neurodivergentes.

Cada beneficiário poderá ser acompanhado por até três pessoas no espaço adaptado. No caso dos estádios e arenas, o texto também prevê a possibilidade de ingressos diferenciados e acessos específicos.

Apesar de prever as adaptações, a medida ainda não está em vigor. O projeto foi apresentado em setembro de 2025 e segue em tramitação na Alba. Portanto, os shoppings de Salvador ainda não são obrigados por essa proposta a instalar as salas.

Caso seja aprovado e transformado em lei, os estabelecimentos terão até 180 dias para realizar as adequações necessárias.

Enquanto o projeto de lei ainda tramita, shoppings de Salvador já mantêm iniciativas voltadas a pessoas com TEA e outras sensibilidades sensoriais.

No Shopping Barra, são disponibilizados abafadores de ruído, com o objetivo de tornar a experiência no empreendimento mais acolhedora para pessoas que possam ter sensibilidade a sons.

Já o Shopping da Bahia informou que oferece sessões adaptadas para pessoas com TEA todos os meses. O empreendimento orientou que informações sobre a programação podem ser obtidas diretamente com o UCI.

No Salvador Shopping, a iniciativa é chamada de Hora Silenciosa. A ação acontece sempre no último sábado de cada mês, das 9h às 10h, e prevê a redução de estímulos sonoros e visuais, como o volume das músicas, luzes e outros elementos que possam causar desconforto.