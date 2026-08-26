Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shoppings de Salvador podem ganhar sala especial para pessoas com autismo; saiba mais

Proposta prevê a criação de espaços reservados e adaptados para integração sensorial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Esther Morais

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 09:16

Salvador Shopping
Salvador Shopping Crédito: Reprodução

Os shoppings de Salvador podem ganhar salas especiais para pessoas com autismo e outras neurodivergências. A medida está prevista no Projeto de Lei nº 25.973/2025, de autoria do deputado estadual Luciano Araújo, que tramita na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A proposta prevê a criação de espaços reservados e adaptados para integração sensorial em shopping centers, além de estádios e arenas esportivas, museus, teatros, cinemas e outros locais públicos ou privados destinados a grandes públicos.

A ideia é oferecer um ambiente para autorregulação em momentos de sobrecarga sensorial, especialmente diante de estímulos como barulho, luzes, cheiros e grande concentração de pessoas.

Novas diretrizes para o Transtorno do Espectro Autista

[Edicase]Desacreditar o diagnóstico de autismo é uma forma de capacitismo (Imagem: vetre | Shutterstock) por Imagem: vetre | Shutterstock
[Edicase]A deslegitimação do diagnóstico de autismo impacta de diversas formas as pessoas com TEA (Imagem: vetre | Shutterstock) por Imagem: vetre | Shutterstock
Juiz Gerivaldo Alves Neiva fala sobre diagnóstico de autismo por Acervo pessoal
[Edicase]O livro “O desenvolvimento do autismo” serve como introdução nos estudos sobre o autismo (Imagem: Reprodução digital | Editora: M.Books/Alta Books) por Imagem: Reprodução digital | Editora: M.Books/Alta Books
[Edicase]O livro “Humano à sua maneira” redefine a abordagem do autismo (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro) por Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro
Transtorno do Espectro Autismo (TEA) por Shutterstock
[Edicase]“Com afeto, Kayin” incentiva o desenvolvimento de habilidades de autonomia de pessoas com autismo (Imagem: Reprodução digital | JPM Edições) por Imagem: Reprodução digital | JPM Edições
Autismo por Shutterstock
Planos de saúde não podem recusar contratação de pessoas com autismo por Shutterstock
[Edicase]Tratamento assistido com animais tem se mostrado uma abordagem eficaz para o desenvolvimento das crianças com autismo (Imagem: Yuliya Evstratenko | Shutterstock) por
[Edicase]Pessoas com autismo podem desenvolver amizades sólidas assim como neurotípicos, apesar das dificuldades na comunicação (Imagem: Maryna_Auramchuk | Shutterstock) por
Simbolo do Autismo por Ilustração/Simbolo Autismo
[Edicase]O livro “Humano à sua maneira” redefine a abordagem do autismo (Imagem: Reprodução digital | Editora edipro) por
[Edicase]O diagnostico de autismo pode demorar vários meses para ser confirmado (Imagem: vetre | Shutterstock) por
[Edicase]Crianças com autismo podem apresentar sinais nos primeiros anos de vida (Imagem: vetre | Shutterstock) por
Crianças com autismo podem ter crises por Divulgação
1 de 16
[Edicase]Desacreditar o diagnóstico de autismo é uma forma de capacitismo (Imagem: vetre | Shutterstock) por Imagem: vetre | Shutterstock

De acordo com o projeto, os espaços poderiam funcionar como salas sensoriais ou de descompressão, com recursos para reduzir estímulos e ajudar na regulação emocional.

Nos estádios e arenas, por exemplo, o texto prevê espaços com vidros que permitam acompanhar o evento e, ao mesmo tempo, reduzam o som externo, além da possibilidade de disponibilização de abafadores de ruído.

As salas também poderão contar com profissionais de Terapia Ocupacional treinados para oferecer suporte às pessoas neurodivergentes.

A proposta contempla pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e outras pessoas neurodivergentes.

Cada beneficiário poderá ser acompanhado por até três pessoas no espaço adaptado. No caso dos estádios e arenas, o texto também prevê a possibilidade de ingressos diferenciados e acessos específicos.

Apesar de prever as adaptações, a medida ainda não está em vigor. O projeto foi apresentado em setembro de 2025 e segue em tramitação na Alba. Portanto, os shoppings de Salvador ainda não são obrigados por essa proposta a instalar as salas.

Caso seja aprovado e transformado em lei, os estabelecimentos terão até 180 dias para realizar as adequações necessárias.

Enquanto o projeto de lei ainda tramita, shoppings de Salvador já mantêm iniciativas voltadas a pessoas com TEA e outras sensibilidades sensoriais.

No Shopping Barra, são disponibilizados abafadores de ruído, com o objetivo de tornar a experiência no empreendimento mais acolhedora para pessoas que possam ter sensibilidade a sons.

Já o Shopping da Bahia informou que oferece sessões adaptadas para pessoas com TEA todos os meses. O empreendimento orientou que informações sobre a programação podem ser obtidas diretamente com o UCI.

No Salvador Shopping, a iniciativa é chamada de Hora Silenciosa. A ação acontece sempre no último sábado de cada mês, das 9h às 10h, e prevê a redução de estímulos sonoros e visuais, como o volume das músicas, luzes e outros elementos que possam causar desconforto.

Segundo o shopping, a programação pode incluir teatrinho, contação de histórias e outras atividades de lazer com menor estímulo sensorial. Em ocasiões especiais, a Hora Silenciosa também é realizada em atrações do empreendimento. Um dos exemplos citados pelo shopping foi a exposição “Bob Esponja: A Experiência”, que contou com sessões exclusivas e gratuitas.

Mais recentes

Imagem - 'Foi o próprio Osmarzinho': conheça história de jingle político cheio de acusações que viralizou e foi parar na Justiça

'Foi o próprio Osmarzinho': conheça história de jingle político cheio de acusações que viralizou e foi parar na Justiça
Imagem - Ex-prefeito de São Félix do Coribe abandona base de Jerônimo e declara apoio a ACM Neto

Ex-prefeito de São Félix do Coribe abandona base de Jerônimo e declara apoio a ACM Neto
Imagem - Onda de calor vai atingir Bahia e mais estados a partir desta quarta (26); confira previsão

Onda de calor vai atingir Bahia e mais estados a partir desta quarta (26); confira previsão