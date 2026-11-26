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Elaine Sanoli
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 06:00
O mês de novembro se tornou um dos períodos mais esperados do ano pelos consumidores. A Black Friday, realizada na última sexta-feira do mês, movimenta o comércio com promoções que vão desde o amendoim do lanche até a geladeira nova de casa. Para que os clientes possam aproveitar as inúmeras ofertas da data, shopping centers e lojas de Salvador e Região Metropolitana (RMS) terão horário de funcionamento especial nesta sexta (27).
Shopping da Bahia
Sexta-feira (27): 8h às 23h (horário especial)
Sábado (28): 9h às 22h
Domingo (29): 12h às 21h (horário especial, todas as lojas)
Shopping Center Lapa
Sexta-feira (27)
Lojas, quiosques e alimentação: 8h às 20h
Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z: 8h às 21h
Sábado (28)
Lojas, quiosques e alimentação: 9h às 19h30
Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z: 9h às 21h
Domingo (29)
Lojas e quiosques: fechados
Alimentação: 11h às 19h
Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z: 9h às 18h
Shopping Bela Vista
Sexta-feira (27) - horário estendido
Americanas, Guaibim, Le Biscuit, Baianão, C&A, Lar Shopping, Magazine Luiza, Pague Menos e Drogaria São Paulo: a partir das 7h
Demais lojas, Âncoras e Quiosques: 8h às 23h
Lazer e Alimentação: 9h às 22h
Sábado (28) - horário normal
Lojas e Quiosques: 9h às 22h
Lazer e Alimentação: 9h às 22h
Âncoras: 9h às 22h
Domingo (29) - horário normal
Lojas e Quiosques: 12h às 21h
Lazer e Alimentação: 12h às 21h
Âncoras: 12h às 21h
Cineflix: consulte a programação no site do Cineflix
SAC: consulte o horário no site do SAC Bahia
Alpha Fitness: consulte o horário no site da Alpha Fitness
Centro Médico Bela Vista: consulte o horário no site do Centro Médico Bela Vista
Shopping Paralela
Sexta-feira (27) e sábado (28): aberto das 9h às 22h
Domingo (29)
Lojas e quiosques: das 13h às 21h
Farmácias, supermercado, academia e salão de beleza: 12h às 21h
Praça de Alimentação: 12h às 21h
Restaurantes: 12h às 00h
Atrações de lazer: 13h às 21h
UCI Cinema segue com programação normal de funcionamento
Parque Shopping Bahia
Sexta-feira (27)
Lojas âncoras: 8h às 22h
Lojas e quiosques: 8h às 22h (abertura antecipada opcional, quem não antecipar abre às 10h)
Praça de Alimentação: 10h às 22h
Alameda Gourmet: 11h às 23h
Shopping Barra
Sexta-feira (27): das 9h às 23h
Salvador Norte Shopping
Sexta-feira (27): das 8h às 23h
Sábado (28): das 9h às 22h
Domingo (29): das 12h às 21h
Shopping Piedade
Sexta-feira (27): das 8h às 20h
Sábado (28): das 9h às 20h
Ferreira Costa
Ferreira Costa Barris e Paralela
Sexta-feira (27) e sábado (28): das 8h às 22h
Domingo (29): das 8h às 20h