FESTA

Show de Shakira em Salvador tem 'negociações avançadas', diz Bruno Reis

Apresentação está prevista para janeiro de 2027 e será organizada e paga por iniciativa privada, segundo prefeito

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:36

Shakira Crédito: Reprodução | Instagram

As negociações para um show de Shakira em Salvador no início de janeiro de 2027 estão avançadas, segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil). A declaração foi dada nesta quarta-feira (4), durante o lançamento da programação do Festival Virada Salvador 2027. A apresentação é negociada pelo setor privado.

De acordo com Bruno, as tratativas haviam avançado até terça-feira (3). O prefeito afirmou que existe uma “grande possibilidade” de o espetáculo acontecer e disse que a participação da gestão municipal será no suporte à realização do evento.

“Há, sim, uma grande possibilidade de, no início de janeiro, Shakira se apresentar em Salvador em um evento privado, sem recursos públicos ou de patrocinadores viabilizados pela prefeitura”, declarou.

Shakira em Copacabana 1 de 19

O apoio seguirá o modelo adotado em outros eventos na cidade, conforme o prefeito. “Mas, sem sombra de dúvidas, com o apoio logístico e operacional que a gente dá a todos os eventos”, acrescentou.

A apresentação em Salvador está prevista para 6 de janeiro, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. A publicação informou que a cantora colombiana assinou contrato para uma turnê com três shows no Brasil entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Além da capital baiana, o roteiro divulgado pela coluna inclui Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Réveillon de 31 de dezembro, e Fortaleza, no Ceará, em 9 de janeiro.