Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Show de Shakira em Salvador tem 'negociações avançadas', diz Bruno Reis

Apresentação está prevista para janeiro de 2027 e será organizada e paga por iniciativa privada, segundo prefeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 13:36

Shakira
Shakira Crédito: Reprodução | Instagram

As negociações para um show de Shakira em Salvador no início de janeiro de 2027 estão avançadas, segundo o prefeito Bruno Reis (União Brasil). A declaração foi dada nesta quarta-feira (4), durante o lançamento da programação do Festival Virada Salvador 2027. A apresentação é negociada pelo setor privado.

De acordo com Bruno, as tratativas haviam avançado até terça-feira (3). O prefeito afirmou que existe uma “grande possibilidade” de o espetáculo acontecer e disse que a participação da gestão municipal será no suporte à realização do evento.

“Há, sim, uma grande possibilidade de, no início de janeiro, Shakira se apresentar em Salvador em um evento privado, sem recursos públicos ou de patrocinadores viabilizados pela prefeitura”, declarou.

Shakira em Copacabana

how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
1 de 19
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução

O apoio seguirá o modelo adotado em outros eventos na cidade, conforme o prefeito. “Mas, sem sombra de dúvidas, com o apoio logístico e operacional que a gente dá a todos os eventos”, acrescentou.

A apresentação em Salvador está prevista para 6 de janeiro, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. A publicação informou que a cantora colombiana assinou contrato para uma turnê com três shows no Brasil entre o fim de 2026 e o início de 2027.

Além da capital baiana, o roteiro divulgado pela coluna inclui Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no Réveillon de 31 de dezembro, e Fortaleza, no Ceará, em 9 de janeiro.

A passagem pelo país ocorrerá após a apresentação de Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio deste ano, quando reuniu uma multidão de fãs.

Mais recentes

Imagem - Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória

Mudança de personalidade pode ser sinal de demência; conheça uma doença que vai além da memória
Imagem - Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro

Burnout materno: quando o cansaço de cuidar dos filhos deixa de ser passageiro
Imagem - Tiros, ameaças e cárcere privado: suspeitos de invasões a aldeia indígena na Bahia são presos

Tiros, ameaças e cárcere privado: suspeitos de invasões a aldeia indígena na Bahia são presos