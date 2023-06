Sirenes para evacuação de famílias são acionadas na comunidade Bosque Real

O risco de deslizamentos na comunidade Bosque Real, em Sete de Abril, fez com que a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acendesse o alerta máximo de cuidado no local: sirenes para evacuação das famílias foram acionadas na manhã desta quinta-feira (8).



Agentes da Codesal estão no local com viaturas e sirenes, e as famílias estão sendo acionadas para a saída do local. De acordo com Sosthenes Macêdo, diretor do órgão, há ainda a possibilidade de acionamento das sirenes em outros pontos de Salvador.