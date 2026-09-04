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Sobe para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e RMS em 2026

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, organização que monitora a violência armada em 57 municípios brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Millena Marques

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 15:01

Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa
Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa Crédito: Reprodução

Com o assassinato de Ingrid Vitória Lopes, de 30 anos, subiu para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e na Região Metropolitana em 2026. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, organização que monitora a violência armada em 57 municípios brasileiros. Dentre as vítimas, 30 morreram.

Ingrid foi morta a tiros dentro de uma residência na noite de quinta-feira (3), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ela estava na porta de casa quando foi arrastada para o interior do imóvel por um grupo de homens armados e atingida por disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo informações registradas na ocorrência, cinco suspeitos chegaram ao endereço em um Volkswagen Nivus branco e cometeram o crime ao encontrar Ingrid no local. Os homens teriam invadido a residência e efetuado diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares foram acionados após a denúncia de uma pessoa baleada dentro de um imóvel na Rua da Capela. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima sem vida e constataram a ocorrência. Buscas foram realizadas nas proximidades na tentativa de localizar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto diligências seguem em andamento para reunir informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.

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A morte de Ingrid é investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura as circunstâncias do ataque. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas, e não há informações sobre o que teria provocado a invasão da residência e a execução da vítima.

Tags:

Salvador

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