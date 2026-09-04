SEGURANÇA

Sobe para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e RMS em 2026

Dados são do Instituto Fogo Cruzado, organização que monitora a violência armada em 57 municípios brasileiros



Millena Marques

Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 15:01

Ingrid Lopes foi morta a tiros em casa Crédito: Reprodução

Com o assassinato de Ingrid Vitória Lopes, de 30 anos, subiu para 55 o número de mulheres baleadas em Salvador e na Região Metropolitana em 2026. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, organização que monitora a violência armada em 57 municípios brasileiros. Dentre as vítimas, 30 morreram.

Ingrid foi morta a tiros dentro de uma residência na noite de quinta-feira (3), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Ela estava na porta de casa quando foi arrastada para o interior do imóvel por um grupo de homens armados e atingida por disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

Segundo informações registradas na ocorrência, cinco suspeitos chegaram ao endereço em um Volkswagen Nivus branco e cometeram o crime ao encontrar Ingrid no local. Os homens teriam invadido a residência e efetuado diversos disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Policiais militares foram acionados após a denúncia de uma pessoa baleada dentro de um imóvel na Rua da Capela. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a vítima sem vida e constataram a ocorrência. Buscas foram realizadas nas proximidades na tentativa de localizar os envolvidos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. Guias periciais e de remoção foram expedidas, enquanto diligências seguem em andamento para reunir informações que possam ajudar na identificação dos responsáveis.