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Sobrado Braseiro: Salvador ganha novo restaurante na Barra com aposta em nova geração de chefs

Comandado por três jovens chefs com experiência em cozinhas de referência, restaurante será inaugurado em casarão na Barra, com a brasa como protagonista

D Da Redação

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:41

Sobrado Braseiro Crédito: Fotos 3D e Projeto assinados pelo arquiteto Pedro Chezzi

A fumaça subindo, a carne assando na brasa, a cerveja trincando no copo e os amigos e a família ao redor da mesa. É desse prazer de reunir pessoas em torno da comida, tão presente na cultura brasileira, que nasce o Sobrado Braseiro, projeto que chega a Salvador com a proposta de ser o primeiro restaurante da cidade dedicado ao conceito de braseiro. A casa promete valorizar diferentes especialidades gastronômicas que colocam a brasa no centro dos holofotes. A inauguração está prevista para dezembro, em um casarão na Barra.

O conceito de braseiro combina uma casa de carnes com um ambiente descontraído e convidativo. É a atmosfera da resenha de domingo, dos encontros entre amigos e das reuniões em família, traduzida em uma experiência gastronômica que tem o fogo como elemento central. A proposta de explorar um formato que já faz sucesso em outras regiões do país, mas ainda tem espaço para crescer em Salvador, nasce da memória gastronômica familiar dos chefs, da valorização dos ingredientes e de quem os produz, da paixão pelo fogo e pela brasa e da vontade de fazer parte de encontros especiais por meio da comida.

À frente do projeto estão três jovens chefs que reúnem experiência em cozinhas de referência e a vontade de imprimir sua identidade à cena gastronômica de Salvador. A união dos profissionais representa uma nova geração de talentos que aposta na técnica, na criatividade e na valorização dos ingredientes para desenvolver uma proposta própria. Pablo Rodrigues é um dos três chefs que estarão à frente da cozinha do novo restaurante.

Sobrado Braseiro 1 de 7

O desejo de criar um espaço dedicado a essas experiências nasceu durante a passagem dos três profissionais por outras cozinhas de Salvador. Na época, Pablo trabalhava como cozinheiro no restaurante Manga e já vislumbrava a possibilidade de empreender ao lado dos dois amigos, a partir da identificação de oportunidades ainda pouco exploradas na cena gastronômica da cidade.

A passagem de Pablo por restaurantes como Origem, Manga e Boia enriqueceu seu repertório de técnicas, criatividade e identidade gastronômica. Essas experiências se somaram à relação que já havia construído, como herança familiar, com o cuidado e a valorização dos ingredientes. Essa atenção foi incorporada ao trabalho com fogo e brasa, desenvolvido inicialmente no Manga e, posteriormente, no restaurante Cepa, em São Paulo. Foi durante esse período que Pablo aperfeiçoou suas habilidades no preparo de carnes, aprofundando seu domínio das técnicas de brasa e a sensibilidade para identificar o ponto ideal de cada corte.