POLICIAL

Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador

Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, sofreu traumatismo e não resistiu aos ferimentos

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:25

Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador Crédito: Reprodução

O soldado da Polícia Militar da Bahia Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, morreu na tarde de quinta-feira (20) após sofrer um acidente durante uma atividade de instrução da corporação, em Salvador.

Segundo a PM-BA, o policial apresentou um mal-estar súbito durante o treinamento, sofreu um grave traumatismo e recebeu atendimento imediato. Lucas foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu. As circunstâncias do acidente ainda estão em fase de esclarecimento.

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O soldado integrava a Polícia Militar da Bahia havia dois anos e oito meses e era lotado no Batalhão de Polícia de Choque. Ele deixa esposa e uma filha.

Em nota, a PM-BA lamentou a morte do policial e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. A corporação também destacou a dedicação e os serviços prestados por Lucas à instituição e à sociedade baiana.

Confira nota completa da PM-BA:

A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do soldado Lucas da Silva Cavalcanti, 31 anos, ocorrido na tarde desta quinta-feira (20).

Integrante da Corporação há dois anos e oito meses e lotado no Batalhão de Polícia de Choque, o policial militar sofreu um acidente durante uma atividade de instrução, após apresentar um mal-estar súbito, cujas circunstâncias ainda estão em fase de esclarecimento, ocasionando um grave traumatismo. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu.