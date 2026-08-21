Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:25
O soldado da Polícia Militar da Bahia Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, morreu na tarde de quinta-feira (20) após sofrer um acidente durante uma atividade de instrução da corporação, em Salvador.
Segundo a PM-BA, o policial apresentou um mal-estar súbito durante o treinamento, sofreu um grave traumatismo e recebeu atendimento imediato. Lucas foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu. As circunstâncias do acidente ainda estão em fase de esclarecimento.
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O soldado integrava a Polícia Militar da Bahia havia dois anos e oito meses e era lotado no Batalhão de Polícia de Choque. Ele deixa esposa e uma filha.
Em nota, a PM-BA lamentou a morte do policial e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. A corporação também destacou a dedicação e os serviços prestados por Lucas à instituição e à sociedade baiana.
A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do soldado Lucas da Silva Cavalcanti, 31 anos, ocorrido na tarde desta quinta-feira (20).
Integrante da Corporação há dois anos e oito meses e lotado no Batalhão de Polícia de Choque, o policial militar sofreu um acidente durante uma atividade de instrução, após apresentar um mal-estar súbito, cujas circunstâncias ainda estão em fase de esclarecimento, ocasionando um grave traumatismo. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu.
Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com os familiares e amigos, especialmente com sua esposa e filha, bem como com seus companheiros de farda, e expressa profundo pesar pela perda, reconhecendo a dedicação e os serviços prestados pelo soldado Lucas à Corporação e à sociedade baiana.