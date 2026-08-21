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Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador

Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, sofreu traumatismo e não resistiu aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:25

Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador
Soldado da PM morre após acidente durante treinamento militar em Salvador Crédito: Reprodução

O soldado da Polícia Militar da Bahia Lucas da Silva Cavalcanti, de 31 anos, morreu na tarde de quinta-feira (20) após sofrer um acidente durante uma atividade de instrução da corporação, em Salvador.

Segundo a PM-BA, o policial apresentou um mal-estar súbito durante o treinamento, sofreu um grave traumatismo e recebeu atendimento imediato. Lucas foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu. As circunstâncias do acidente ainda estão em fase de esclarecimento.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
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Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

O soldado integrava a Polícia Militar da Bahia havia dois anos e oito meses e era lotado no Batalhão de Polícia de Choque. Ele deixa esposa e uma filha.

Em nota, a PM-BA lamentou a morte do policial e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda. A corporação também destacou a dedicação e os serviços prestados por Lucas à instituição e à sociedade baiana.

Confira nota completa da PM-BA: 

A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do soldado Lucas da Silva Cavalcanti, 31 anos, ocorrido na tarde desta quinta-feira (20).

Integrante da Corporação há dois anos e oito meses e lotado no Batalhão de Polícia de Choque, o policial militar sofreu um acidente durante uma atividade de instrução, após apresentar um mal-estar súbito, cujas circunstâncias ainda estão em fase de esclarecimento, ocasionando um grave traumatismo. Ele recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos, onde permaneceu sob cuidados médicos, mas não resistiu.

Neste momento de dor, a Polícia Militar da Bahia se solidariza com os familiares e amigos, especialmente com sua esposa e filha, bem como com seus companheiros de farda, e expressa profundo pesar pela perda, reconhecendo a dedicação e os serviços prestados pelo soldado Lucas à Corporação e à sociedade baiana.

Tags:

Polícia

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