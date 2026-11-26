Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:17
Quem quer explorar a criatividade e aprender mais sobre arte e tecnologia pode aproveitar uma oportunidade gratuita em Salvador. O SSA Mapping, um dos principais festivais de videomapping do país, está com inscrições abertas para quatro laboratórios formativos que serão realizados durante a semana do evento, em dezembro.
As atividades são presenciais e contemplam diferentes públicos, de artistas visuais a crianças. Há propostas que envolvem inteligência artificial, criação digital, experimentação artística e até construção de projetores artesanais. As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e seguem até 2 de dezembro. A prioridade na seleção será para pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. A divulgação dos participantes está prevista para 7 de dezembro, nas redes sociais do festival.
Veja quais são as oficinas gratuitas
Como participar das oficinas do SSA Mapping?
As inscrições para os quatro laboratórios são gratuitas e ficam abertas até 2 de dezembro. A seleção será feita entre os dias 3 e 6, e a lista de participantes será divulgada em 7 de dezembro, nas redes sociais do festival.
Festival terá shows e projeções gratuitas em Salvador
Além das atividades formativas, o SSA Mapping realiza sua sexta edição nos dias 12 e 13 de dezembro, de volta à Praça Maria Felipa, no Centro de Salvador. A programação gratuita inclui projeções mapeadas, instalações interativas, performances, atrações musicais e atividades para todas as idades.
No dia 12, Márcia Castro comanda um show em homenagem ao samba-reggae, com participações de Márcia Short e Didá. No dia 13, Josyara apresenta um espetáculo inédito, com Daniela Natalli e Anne Carol (SE) como convidadas. As apresentações terão projeções exclusivas, criadas especialmente para cada artista.
Entre as intervenções visuais, o Elevador Lacerda receberá projeções em lasermapping. O Monumento à Cidade, obra de Mário Cravo, terá uma instalação interativa com sensores que permitirão ao público criar formas com os movimentos das mãos. Já o piso da Arena da Capoeira responderá aos movimentos dos participantes por meio de projeções.
A Praça Maria Felipa também será ocupada por infláveis gigantes iluminados, projeções animadas no chão, instalações artísticas, apresentações de grupos de cultura popular, feira de artes e gastronomia, passeios históricos, bate-papos e outras atividades.
Idealizada pela Baluart Produtora e pela Agência Ilimitado, a sexta edição do SSA Mapping é apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Neoenergia, com patrocínio da Neoenergia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A realização é do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil.