OPORTUNIDADE

SSA Mapping está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de arte e tecnologia; veja como participar

São quatro laboratórios formativos, com atividades para diferentes públicos, incluindo crianças. Inscrições seguem até 2 de dezembro, com prioridade para grupos minorizados

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 16:17

SSA Mapping Crédito: Camilo Lobo

Quem quer explorar a criatividade e aprender mais sobre arte e tecnologia pode aproveitar uma oportunidade gratuita em Salvador. O SSA Mapping, um dos principais festivais de videomapping do país, está com inscrições abertas para quatro laboratórios formativos que serão realizados durante a semana do evento, em dezembro.

As atividades são presenciais e contemplam diferentes públicos, de artistas visuais a crianças. Há propostas que envolvem inteligência artificial, criação digital, experimentação artística e até construção de projetores artesanais. As inscrições começaram nesta quarta-feira (25) e seguem até 2 de dezembro. A prioridade na seleção será para pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas LGBTQIA+. A divulgação dos participantes está prevista para 7 de dezembro, nas redes sociais do festival.

Veja quais são as oficinas gratuitas

Cápsula do Tempo

Conduzido pela multiartista, cientista de dados e divulgadora científica do afrofuturismo Zaika dos Santos (MG), o laboratório propõe a criação de acervos de memória digital a partir de lembranças afetivas e sociais do presente. A atividade aborda escrita criativa, inteligência artificial generativa e engenharia de prompt.

As aulas acontecem nos dias 10 e 11 de dezembro, das 15h às 18h, no Auditório Makota Valdina, no Arquivo Público de Salvador, no Comércio. Não é necessário ter experiência prévia, mas os participantes devem levar notebook próprio.



Criatividade em Movimento

Ministrado pela VJ Juli Finkler (RS), o laboratório busca estimular a criatividade por meio dos sentidos, aproximando o universo analógico do digital. Não é necessário ter conhecimento técnico nem experiência artística para participar. A atividade contará com intérprete de Libras. As aulas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro, das 15h às 18h, também no Auditório Makota Valdina.



Entre Biomas e Interfaces

Os artistas multimídia e pesquisadores Gabriela Bila (DF/EUA) e Diogo Costa Pinto (SP) conduzem uma experiência que articula arte, tecnologia e território na criação de instalações artísticas.

A programação começa no dia 9 de dezembro, das 10h às 12h, com uma introdução conceitual no Auditório Makota Valdina. No dia 10, das 15h às 18h, os participantes acompanham os bastidores da montagem do Atlas Imaginário da Amazônia, na Praça Maria Felipa.

A instalação é uma das atrações da sexta edição do SSA Mapping. Imersiva, interativa e multissensorial, ela convida o público a imaginar como serão as cidades amazônicas daqui a cem anos.



Na Ponta da Luz

Voltado a crianças de 5 a 10 anos acompanhadas de seus responsáveis, o laboratório será ministrado pelo Coletivo Tilumiá, formado pelas arte-educadoras Kelly Pires (SP) e Mhorgana (PA).

A proposta é apresentar os princípios da projeção de imagens por meio da construção de pequenos projetores artesanais, utilizando lanternas e copos descartáveis. Assim, as crianças poderão experimentar a luz e inventar suas próprias histórias.

As atividades acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro, das 17h às 18h30, na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio. São 40 vagas por dia: 20 para crianças e 20 para seus respectivos acompanhantes. Como a oficina será a mesma nas duas datas, cada criança poderá participar de apenas um dia. A atividade terá monitoria com experiência em Transtorno do Espectro Autista (TEA).



Como participar das oficinas do SSA Mapping?

As inscrições para os quatro laboratórios são gratuitas e ficam abertas até 2 de dezembro. A seleção será feita entre os dias 3 e 6, e a lista de participantes será divulgada em 7 de dezembro, nas redes sociais do festival.

Festival terá shows e projeções gratuitas em Salvador

Além das atividades formativas, o SSA Mapping realiza sua sexta edição nos dias 12 e 13 de dezembro, de volta à Praça Maria Felipa, no Centro de Salvador. A programação gratuita inclui projeções mapeadas, instalações interativas, performances, atrações musicais e atividades para todas as idades.

No dia 12, Márcia Castro comanda um show em homenagem ao samba-reggae, com participações de Márcia Short e Didá. No dia 13, Josyara apresenta um espetáculo inédito, com Daniela Natalli e Anne Carol (SE) como convidadas. As apresentações terão projeções exclusivas, criadas especialmente para cada artista.

Entre as intervenções visuais, o Elevador Lacerda receberá projeções em lasermapping. O Monumento à Cidade, obra de Mário Cravo, terá uma instalação interativa com sensores que permitirão ao público criar formas com os movimentos das mãos. Já o piso da Arena da Capoeira responderá aos movimentos dos participantes por meio de projeções.

A Praça Maria Felipa também será ocupada por infláveis gigantes iluminados, projeções animadas no chão, instalações artísticas, apresentações de grupos de cultura popular, feira de artes e gastronomia, passeios históricos, bate-papos e outras atividades.