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Sucuri é resgatada perto de ponto de ônibus em Salvador

Uma segunda cobra foi encontrada em Lauro de Freitas e resgatada

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:37

Duas sucuris são resgatadas em Salvador e Lauro de Freitas Crédito: Reprodução

Duas sucuris foram resgatadas pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na tarde desta sexta-feira (16), em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS). Uma das serpentes foi encontrada tentando atravessar uma avenida nas proximidades de um ponto de ônibus, no bairro de Pituaçu, na capital baiana.

Segundo a PM, agentes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) realizavam patrulhamento na Avenida Professor Pinto de Aguiar quando avistaram o animal. Para realizar o resgate, os policiais bloquearam temporariamente uma das faixas da via.

A segunda ocorrência foi registrada na Rua Praia de Buraquinho, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas. A equipe da Coppa foi acionada para resgatar a serpente, que foi capturada e colocada em uma caixa de transporte apropriada.