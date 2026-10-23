MINISTÉRIO PÚBLICO

Supermercado de Salvador é alvo de ação judicial após fiscalização encontrar alimentos mofados e baratas

Irregularidades foram identificadas nas unidades dos Barris e do Imbuí; Ministério Público pede indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 23:01

Supermercado - imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou, na segunda-feira (19), uma ação civil pública contra o Assaí Atacadista após identificar irregularidades sanitárias e comerciais em duas unidades da rede, localizadas nos bairros dos Barris e do Imbuí, em Salvador. Entre os problemas apontados estão a venda de alimentos mofados e vencidos, presença de insetos e funcionamento com alvarás fora do prazo de validade.

Segundo o MP-BA, fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária e pelo Procon identificaram produtos impróprios para consumo, mofo em áreas de armazenamento, falhas na higiene e conservação dos alimentos e presença de baratas e mosquitos sobre produtos expostos à venda.

As inspeções também constataram problemas nos equipamentos de refrigeração, ausência de documentos sanitários obrigatórios, falta de identificação adequada dos preços e divergências entre os valores anunciados nas prateleiras e os cobrados nos caixas.

De acordo com a 5ª Promotoria de Justiça do Consumidor, as irregularidades foram identificadas em diferentes fiscalizações e também são alvo de reclamações de consumidores e processos judiciais envolvendo a rede.

O Ministério Público informou que tentou solucionar os problemas por meio de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), mas a empresa teria se recusado a assumir compromissos permanentes para evitar novas irregularidades.

O CORREIO entrou em contato com a empresa solicitando um posicionamento sobre o caso e aguarda um retorno.

MP pede indenização de R$ 100 mil

Na ação, assinada pela promotora de Justiça Joseane Suzart, o MP-BA solicita uma decisão liminar para obrigar o Assaí a regularizar os alvarás e documentos obrigatórios, corrigir as falhas sanitárias, retirar produtos vencidos ou impróprios para consumo e garantir o cumprimento das normas de proteção ao consumidor.

O órgão também pede que a empresa adote medidas para evitar novas ocorrências relacionadas à conservação dos alimentos, divergências de preços, propaganda enganosa e outras irregularidades comerciais.