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Supermercado diz que caso de baratas em lojas de Salvador foi pontual e isolado; veja nota

Rede atacadista rebate processo que pede R$ 100 mil de indenização por venda de alimentos vencidos e falta de higiene em duas unidades baianas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:13

Gigante dos supermercados fecha quatro lojas e deve demitir mais de 120 funcionários
Supermercado - imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

O Assaí Atacadista se pronunciou sobre a ação judicial movida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) após fiscalizações encontrarem problemas de higiene em duas de suas lojas em Salvador. Em nota, a rede de supermercados afirmou que as falhas apontadas nas unidades dos bairros Barris e Imbuí tratam-se de ocorrências pontuais e isoladas.

A empresa declarou que já prepara medidas para recorrer da decisão liminar. O supermercado garantiu que apresentará sua defesa formal no prazo correto e destacou manter um compromisso inegociável com a segurança dos alimentos e o cumprimento das regras sanitárias.

Os 15 maiores supermercados do Brasil em 2025

Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação
Assaí Atacadista (SP): faturamento de 84,7 bilhões de reais por Divulgação
Mateus Supermercados (MA): faturamento de 43,5 bilhões de reais por Reprodução/Mix Mateus
Supermercados BH (MG): faturamento de 25,7 bilhões de reais por Divulgação
GPA (SP): faturamento de 20,6 bilhões de reais por Reprodução
Irmãos Muffato (PR): faturamento de 20,3 bilhões de reais por Divulgação/Muffato
Grupo Pereira (SP/SC): faturamento de 17,5 bilhões de reais por Divulgação/Grupo Pereira
Koch Hipermercado (SC): faturamento de 12,9 bilhões de reais por Divulgação
Novo Mateus (PE): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Reprodução
Mart Minas (MG): faturamento de 12,5 bilhões de reais por Divulgação
Martins Atacado (MG): faturamento de 11,8 bilhões de reais por Divulgação
Cencosud Brasil (SP): faturamento de 10 bilhões de reais por Divulgação
Plurix (SP): faturamento de 9,6 bilhões de reais por Divulgação
DMA Distribuidora (Epa Supermercados, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo / MG): faturamento de 8,9 bilhões de reais por Reprodução
Companhia Zaffari (RS): faturamento de 8,8 bilhões de reais por Reprodução
1 de 15
Carrefour (SP): faturamento de 123,5 bilhões de reais por Divulgação

  • Entenda o caso

O posicionamento acontece logo após o MP-BA entrar com uma ação na Justiça contra a rede na última segunda-feira (19). Inspeções feitas pela Vigilância Sanitária e pelo Procon, órgão de defesa do consumidor, flagraram baratas e mosquitos em alimentos expostos nas prateleiras, além de comida vencida e mofada.

As equipes de fiscalização registraram ainda o uso de equipamentos de refrigeração com defeito e o funcionamento das lojas com o alvará vencido. Na hora de pagar, os clientes também saíam no prejuízo por divergências de preços, pagando no caixa um valor mais alto do que o preço mostrado na prateleira.

Antes de levar o caso à Justiça, o órgão tentou fazer um acordo para que o mercado corrigisse as falhas de forma amigável, mas a rede teria recusado. Agora, o MP exige a regularização imediata das lojas, a retirada de produtos vencidos e o pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Gigante dos supermercados, com faturamento de R$ 12,9 bilhões, anuncia abertura de mais uma loja

Em nota enviada ao Correio, o supermercado defendeu sua atuação e confirmou que irá recorrer. Leia o comunicado na íntegra:

"A Companhia esclarece que a Ação Civil Pública mencionada refere-se a um processo de ocorrências pontuais e isoladas identificadas estritamente nas unidades de Barris e Imbuí/Paralela, na Bahia.

A empresa informa que já está adotando as medidas jurídicas cabíveis para questionar a decisão liminar, por meio de recurso de agravo, e apresentará sua defesa formal dentro do prazo processual regulamentar.

A Companhia reforça seu compromisso inegociável com a qualidade de seus produtos, a segurança alimentar e o cumprimento rigoroso de todas as normas sanitárias aplicáveis."

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Tags:

Risco de Supermercado Ministerio Publico

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