MINISTÉRIO PÚBLICO

Supermercado diz que caso de baratas em lojas de Salvador foi pontual e isolado; veja nota

Rede atacadista rebate processo que pede R$ 100 mil de indenização por venda de alimentos vencidos e falta de higiene em duas unidades baianas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 12:13

Supermercado - imagem ilustrativa Crédito: Divulgação

O Assaí Atacadista se pronunciou sobre a ação judicial movida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) após fiscalizações encontrarem problemas de higiene em duas de suas lojas em Salvador. Em nota, a rede de supermercados afirmou que as falhas apontadas nas unidades dos bairros Barris e Imbuí tratam-se de ocorrências pontuais e isoladas.

A empresa declarou que já prepara medidas para recorrer da decisão liminar. O supermercado garantiu que apresentará sua defesa formal no prazo correto e destacou manter um compromisso inegociável com a segurança dos alimentos e o cumprimento das regras sanitárias.

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Entenda o caso

O posicionamento acontece logo após o MP-BA entrar com uma ação na Justiça contra a rede na última segunda-feira (19). Inspeções feitas pela Vigilância Sanitária e pelo Procon, órgão de defesa do consumidor, flagraram baratas e mosquitos em alimentos expostos nas prateleiras, além de comida vencida e mofada.

As equipes de fiscalização registraram ainda o uso de equipamentos de refrigeração com defeito e o funcionamento das lojas com o alvará vencido. Na hora de pagar, os clientes também saíam no prejuízo por divergências de preços, pagando no caixa um valor mais alto do que o preço mostrado na prateleira.

Antes de levar o caso à Justiça, o órgão tentou fazer um acordo para que o mercado corrigisse as falhas de forma amigável, mas a rede teria recusado. Agora, o MP exige a regularização imediata das lojas, a retirada de produtos vencidos e o pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

Em nota enviada ao Correio, o supermercado defendeu sua atuação e confirmou que irá recorrer. Leia o comunicado na íntegra:

"A Companhia esclarece que a Ação Civil Pública mencionada refere-se a um processo de ocorrências pontuais e isoladas identificadas estritamente nas unidades de Barris e Imbuí/Paralela, na Bahia.

A empresa informa que já está adotando as medidas jurídicas cabíveis para questionar a decisão liminar, por meio de recurso de agravo, e apresentará sua defesa formal dentro do prazo processual regulamentar.