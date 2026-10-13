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Supermercado faz campanha com compras grátis de até R$ 700 e prêmio de R$ 1 milhão; saiba como participar

Serão mais de R$ 15 milhões em prêmios durante o mês de outubro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:54

Supermercado de Salvador faz campanha com compras grátis de até R$ 700 e prêmio de R$ 1 milhã Crédito: Assaí/Divulgação

O Assaí anunciou uma campanha promocional que vai distribuir mais de R$ 15 milhões em prêmios durante outubro. A iniciativa inclui compras grátis de até R$ 700, sacolas retornáveis e um prêmio final de R$ 1 milhão. A ação faz parte das comemorações pelos 52 anos do supermercado no Brasil.

A premiação deste ano representa um aumento de 50% em relação à edição de 2025, quando foram distribuídos mais de R$ 10 milhões em prêmios. Segundo a empresa, somente as compras grátis correspondem a R$ 10 milhões do total.

A campanha prevê milhares de compras grátis e centenas de milhares de sacolas retornáveis, com resultado imediato no caixa. Ao final da promoção, um único ganhador receberá R$ 1 milhão.

Supermercado faz campanha com compras grátis de até R$ 700 e prêmio de R$ 1 milhão; saiba como participar

Mais de R$ 15 milhões em prêmios: o Assaí aumentou em 50% a premiação em relação a 2025, quando foram anunciados mais de R$ 10 milhões. por Divulgação
Compras grátis de até R$ 700: a campanha prevê milhares de compras grátis, que representam R$ 10 milhões do total da premiação. por Divulgação
Prêmio de R$ 1 milhão: ao final da promoção, um único ganhador receberá o prêmio principal. por Divulgação
Como participar: a cada R$ 20 em compras, com CPF ou CNPJ informado, o cliente participa da promoção. Compras de marcas participantes e pagamentos com Cartão Passaí ou Pix dão números da sorte adicionais. por Divulgação
Prazo e outros prêmios: a promoção acontece de 1º a 31 de outubro de 2026 e também distribuirá centenas de milhares de sacolas retornáveis, com cinco modelos inspirados nas regiões brasileiras. por Divulgação
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Mais de R$ 15 milhões em prêmios: o Assaí aumentou em 50% a premiação em relação a 2025, quando foram anunciados mais de R$ 10 milhões. por Divulgação

Saiba como participar

A promoção é válida de 1º a 31 de outubro de 2026. Para participar, o cliente deve realizar compras a partir de R$ 20 e informar o CPF ou CNPJ. No caixa, poderá descobrir se ganhou uma compra grátis de até R$ 700 ou uma das sacolas retornáveis distribuídas durante a campanha.

O valor das compras também gera números da sorte para concorrer ao prêmio final de R$ 1 milhão. Compras de produtos de marcas participantes e pagamentos realizados com Cartão Passaí ou Pix garantem números da sorte adicionais.

O cadastro pode ser feito pelo site oficial da promoção, pelos totens disponíveis nas lojas, pelo WhatsApp ou pelo aplicativo Meu Assaí.

A campanha também inclui cinco modelos colecionáveis de sacolas retornáveis, com estampas inspiradas em elementos da cultura, culinária, fauna, flora e monumentos históricos das cinco regiões brasileiras.

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