LUTO

Supervisora do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, morre aos 61 anos

Helvane Magalhães trabalhou por 30 anos na instituição

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:37

Supervisora do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, morre aos 61 anos Crédito: Divulgação

A supervisora do Colégio Antônio Vieira, Helvane Magalhães, morreu aos 61 anos, em Salvador. Ela estava internada no Hospital Santa Izabel e faleceu na terça-feira (15), após uma piora no estado de saúde. A causa específica não foi divulgada.

Helvane trabalhava havia 30 anos no Colégio Antônio Vieira e atuava no Serviço de Vida Comunitária (Sevic) do Vieirão, onde acompanhava estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Helvane deixa o marido e duas filhas, que também foram alunas do colégio.

A morte foi lamentada pela instituição, que ressaltou a trajetória da colaboradora e os vínculos construídos com a comunidade escolar ao longo das três décadas de trabalho. "Muito querida por toda a comunidade escolar, Helvane fez de sua presença no cotidiano do colégio uma expressão de dedicação, cuidado e afeto", declarou o colégio.

Ex-alunos e amigos da família também lamentaram a morte. "Uma pessoa maravilhosa e querida por todos! Muito amor e carinho pra família", escreveu uma ex-estudante.

"Muito triste! Sempre guardarei em minha memória e coração a pessoa gentil, companheira, dedicada que Helva era. Foram anos e anos de uma convivência harmônica e baseada na amizade e respeito! Vai fazer muita falta", acrescentou outra ex-aluna.