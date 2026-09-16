Supervisora do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, morre aos 61 anos

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:37
A supervisora do Colégio Antônio Vieira, Helvane Magalhães, morreu aos 61 anos, em Salvador. Ela estava internada no Hospital Santa Izabel e faleceu na terça-feira (15), após uma piora no estado de saúde. A causa específica não foi divulgada.
Helvane trabalhava havia 30 anos no Colégio Antônio Vieira e atuava no Serviço de Vida Comunitária (Sevic) do Vieirão, onde acompanhava estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Helvane deixa o marido e duas filhas, que também foram alunas do colégio.
A morte foi lamentada pela instituição, que ressaltou a trajetória da colaboradora e os vínculos construídos com a comunidade escolar ao longo das três décadas de trabalho. "Muito querida por toda a comunidade escolar, Helvane fez de sua presença no cotidiano do colégio uma expressão de dedicação, cuidado e afeto", declarou o colégio.
Ex-alunos e amigos da família também lamentaram a morte. "Uma pessoa maravilhosa e querida por todos! Muito amor e carinho pra família", escreveu uma ex-estudante.
"Muito triste! Sempre guardarei em minha memória e coração a pessoa gentil, companheira, dedicada que Helva era. Foram anos e anos de uma convivência harmônica e baseada na amizade e respeito! Vai fazer muita falta", acrescentou outra ex-aluna.
O velório ocorreu na tarde de terça no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.