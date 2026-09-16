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Supervisora do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, morre aos 61 anos

Helvane Magalhães trabalhou por 30 anos na instituição

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:37

Supervisora do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, morre aos 61 anos Crédito: Divulgação 

A supervisora do Colégio Antônio Vieira, Helvane Magalhães, morreu aos 61 anos, em Salvador. Ela estava internada no Hospital Santa Izabel e faleceu na terça-feira (15), após uma piora no estado de saúde. A causa específica não foi divulgada. 

Helvane trabalhava havia 30 anos no Colégio Antônio Vieira e atuava no Serviço de Vida Comunitária (Sevic) do Vieirão, onde acompanhava estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Helvane deixa o marido e duas filhas, que também foram alunas do colégio.

A morte foi lamentada pela instituição, que ressaltou a trajetória da colaboradora e os vínculos construídos com a comunidade escolar ao longo das três décadas de trabalho. "Muito querida por toda a comunidade escolar, Helvane fez de sua presença no cotidiano do colégio uma expressão de dedicação, cuidado e afeto", declarou o colégio. 

Ex-alunos e amigos da família também lamentaram a morte. "Uma pessoa maravilhosa e querida por todos! Muito amor e carinho pra família", escreveu uma ex-estudante.

"Muito triste! Sempre guardarei em minha memória e coração a pessoa gentil, companheira, dedicada que Helva era. Foram anos e anos de uma convivência harmônica e baseada na amizade e respeito! Vai fazer muita falta", acrescentou outra ex-aluna. 

O velório ocorreu na tarde de terça no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. 

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Colégio Antônio Vieira

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