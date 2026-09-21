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Suspeito de abusar de adolescente desde os 7 anos é preso em Salvador

Homem foi preso em Massaranduba

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18:32

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 63 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso preventivamente em Salvador, neste domingo (20). O suspeito é investigado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita no sábado (19) e aponta que a adolescente sofria abusos desde os sete anos. Ele foi preso no bairro de Massaranduba.

O mandado foi cumprido pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em conjunto com a equipe da Operação Escudos de Maria, ambas vinculadas ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

O homem foi encaminhado para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ele permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Tags:

Salvador

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