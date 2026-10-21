POLÍCIA

Suspeito de ameaçar comerciantes e atirar contra estabelecimento em SC é preso em Salvador

Homem foi preso na Pituba

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:58

Polícia Civil Crédito: Ascom/Polícia Civil

Um homem investigado por extorquir e ameaçar comerciantes em Papanduva, em Santa Catarina, foi preso na Pituba, em Salvador, nesta terça-feira (20). A ação foi conduzida pelas polícias civis da Bahia e de Santa Catarina.

De acordo com as investigações da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Mafra, as vítimas eram submetidas a cobranças constantes, acompanhadas de ameaças de morte e intimidações. O homem chegou a atirar contra um dos estabelecimentos.

As ameaças eram feitas por meio de mensagens, vídeos, redes sociais e até transferências via Pix. A sequência de episódios resultou no registro de mais de dez boletins de ocorrência.

Durante a apuração, os investigadores analisaram dados de conexão, informações relacionadas a contas no Instagram e no WhatsApp, além de movimentações bancárias.

O cruzamento dos dados permitiu identificar vínculos entre os meios utilizados nas extorsões e um suspeito localizado na capital baiana. A investigação também identificou indícios de que terceiros teriam sido contratados para produzir vídeos utilizados nas intimidações.

A operação contou com a participação de policiais civis de Santa Catarina e de equipes da Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio operacional da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).