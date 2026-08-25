PREJUÍZO MILIONÁRIO

Suspeito de aplicar golpe de R$ 1 milhão com venda de carros é preso em Salvador

Homem é investigado por pelo menos 24 casos de estelionato

Millena Marques

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17:08

Ele revendia os carros por valores entre R$ 110 mil e R$ 150 mil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 41 anos, suspeito de aplicar golpes em negociações de compra e venda de veículos, foi preso nesta terça-feira (25), no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por pelo menos 24 casos de estelionato. Em uma das ocorrências, o prejuízo causado à vítima ultrapassou R$ 1 milhão.

O suspeito possui registro policial por estelionato desde 2024. Segundo as investigações, ele conquistava a confiança dos proprietários dos veículos e, após obter acesso aos automóveis, realizava negociações sem autorização, apresentando-se como dono dos bens ou representante legal dos verdadeiros proprietários. Depois de concluir as transações, ficava com os valores recebidos.

Em um dos casos apurados, o investigado desapareceu com dez veículos, causando um prejuízo superior a R$ 1 milhão para uma única vítima. “Com um carro, ele fazia várias vítimas porque iniciava a transação, conseguia o valor e o carro e já repassava para outro, fosse por troca ou por compra e venda, negociando valores”, explicou a delegada Janaína Miranda, titular da 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio).

Ainda conforme a polícia, após se apropriar dos veículos, ele os revendia por valores entre R$ 110 mil e R$ 150 mil. Ao longo das investigações, nove automóveis foram recuperados nos municípios de Salvador, Lauro de Freitas e Itaberaba.

“Ele agia de forma a não levantar suspeitas entre compradores e novas vítimas, praticando valores próximos aos de mercado. Para quem compra, qualquer desconto de mil reais já é significativo”, acrescentou a delegada.

Durante a operação, os policiais também apreenderam um aparelho celular, que será submetido à perícia. Após a prisão, o suspeito foi ouvido e encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.