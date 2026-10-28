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Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador

Investigação identificou 86 compras fraudulentas realizadas entre março e junho de 2025

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:27

Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador
Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador Crédito: PC-BA

Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (28), em Salvador, suspeito de liderar um esquema de fraudes eletrônicas contra o Mercado Pago, que causou prejuízo de R$ 290,5 mil. A prisão ocorreu no bairro de Piatã, durante a Operação Chargeback, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, o suspeito utilizava uma conta antiga na plataforma digital para realizar compras com cartões de crédito falsos e dados de terceiros. Os produtos eletrônicos eram entregues a ele e a comparsas. Depois, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as transações, transferindo o prejuízo para a instituição financeira.

Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador

Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA
Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA
Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA
Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA
Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA
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Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador por PC-BA

As fraudes teriam ocorrido entre março e junho de 2025. Ao todo, foram identificadas 86 compras fraudulentas, que resultaram na aquisição de 65 celulares, 17 caixas de som, dois consoles de videogame e outros aparelhos eletrônicos. O prejuízo total foi calculado em R$ 290.597,85.

Quase todas as mercadorias foram entregues no endereço do principal investigado, no bairro de Periperi. Além da prisão preventiva, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Plataforma e Cajazeiras X.

Veja os tipos mais comuns de fraude virtual

1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock
2) Clonagem de cartão por Shutterstock
3) Roubo de identidade: o criminoso rouba seus dados e se passa por você por Imagem: Golden Dayz | Shutterstock
4) Pharming: golpe que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, objetivando roubar dados por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
5) Boatos: falsas mensagens alarmantes com cobranças, dizendo ser de autoria de órgãos governamentais ou empresas importantes por Reprodução Anatel
6) Golpe dos falsos traficantes, que ameaçam e exigem dinheiro por Marina Silva
7) Golpe das ofertas irresistíveis, que oferecem produtos a preço baixo ou promoções com senso de urgência por
8) Golpe da falsa loja: criminosos criam lojas que só aceitam Pix como forma de pagamento e não entregam produtos  por
9) Golpe do Pix errado por Bruno Peres/Agência Brasil
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1) Phishing: criminosos enviam links maliciosos para roubar dados e informações de cartão de crédito por Shutterstock

Durante a operação, os policiais apreenderam três notebooks, dois tablets, diversos celulares, um videogame, outros dispositivos eletrônicos e um veículo. Os materiais passarão por perícia para aprofundar as investigações e apurar possíveis crimes de falsidade documental, receptação e associação criminosa.

A Justiça também determinou o bloqueio do valor total do prejuízo e o sequestro de bens, com o objetivo de viabilizar o ressarcimento da empresa.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). As investigações continuam para identificar outros envolvidos e localizar produtos comercializados ilegalmente. O suspeito está à disposição da Justiça.

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Fraude

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