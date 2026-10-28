FRAUDE

Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador

Investigação identificou 86 compras fraudulentas realizadas entre março e junho de 2025

Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:27

Suspeito de aplicar golpe de R$ 290 mil contra o Mercado Pago é preso em Salvador Crédito: PC-BA

Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (28), em Salvador, suspeito de liderar um esquema de fraudes eletrônicas contra o Mercado Pago, que causou prejuízo de R$ 290,5 mil. A prisão ocorreu no bairro de Piatã, durante a Operação Chargeback, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo as investigações, o suspeito utilizava uma conta antiga na plataforma digital para realizar compras com cartões de crédito falsos e dados de terceiros. Os produtos eletrônicos eram entregues a ele e a comparsas. Depois, os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as transações, transferindo o prejuízo para a instituição financeira.

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As fraudes teriam ocorrido entre março e junho de 2025. Ao todo, foram identificadas 86 compras fraudulentas, que resultaram na aquisição de 65 celulares, 17 caixas de som, dois consoles de videogame e outros aparelhos eletrônicos. O prejuízo total foi calculado em R$ 290.597,85.

Quase todas as mercadorias foram entregues no endereço do principal investigado, no bairro de Periperi. Além da prisão preventiva, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Plataforma e Cajazeiras X.

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Durante a operação, os policiais apreenderam três notebooks, dois tablets, diversos celulares, um videogame, outros dispositivos eletrônicos e um veículo. Os materiais passarão por perícia para aprofundar as investigações e apurar possíveis crimes de falsidade documental, receptação e associação criminosa.

A Justiça também determinou o bloqueio do valor total do prejuízo e o sequestro de bens, com o objetivo de viabilizar o ressarcimento da empresa.