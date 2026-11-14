Suspeito de assaltar e agredir mulher no Stiep é morto em ação da PM

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:44
Um homem suspeito de assaltar e agredir uma mulher, de 38 anos, no bairro do Stiep, em Salvador, foi morto por policiais militares na noite de sexta-feira (13). Ele foi encontrado 48 horas depois do crime, na região da Estrada CIA-Aeroporto. Um segundo suspeito conseguiu fugir.
O assalto ocorreu na quarta-feira (11), quando dois homens roubaram o carro da vítima, um Fiat Uno. Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem e as agressões contra a mulher. Assim que ela para o veículo, um homem se aproxima e anuncia o assalto. A mulher é agredida, é arrancada do veículo, e o suspeito foge com o carro da vítima.
Suspeito de agredir mulher em assalto no Stiep é morto pela PM
Após o crime, equipes do Batalhão Apolo da Polícia Militar iniciaram buscas para localizar o veículo. Com o auxílio de câmeras de monitoramento e investigações, os policiais identificaram o automóvel na BA-256.
Segundo a PM, houve confronto durante a tentativa de abordagem. O suspeito foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições e um celular. O carro roubado também foi recuperado.
O segundo homem que estava no veículo fugiu por uma área de mata e continua sendo procurado pela polícia. Informações sobre o suspeito podem ser repassadas pelo telefone 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.