ASSALTO

Suspeito de assaltar e agredir mulher no Stiep é morto em ação da PM

Mulher foi agredida e arrancada do veículo pelo suspeito do crime, que foi encontrado na região da Estrada CIA-Aeroporto. Um segundo suspeito conseguiu fugir

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 10:44

O suspeito foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução

Um homem suspeito de assaltar e agredir uma mulher, de 38 anos, no bairro do Stiep, em Salvador, foi morto por policiais militares na noite de sexta-feira (13). Ele foi encontrado 48 horas depois do crime, na região da Estrada CIA-Aeroporto. Um segundo suspeito conseguiu fugir.

O assalto ocorreu na quarta-feira (11), quando dois homens roubaram o carro da vítima, um Fiat Uno. Imagens de câmeras de segurança registraram a abordagem e as agressões contra a mulher. Assim que ela para o veículo, um homem se aproxima e anuncia o assalto. A mulher é agredida, é arrancada do veículo, e o suspeito foge com o carro da vítima.

Suspeito de agredir mulher em assalto no Stiep é morto pela PM 1 de 5

Após o crime, equipes do Batalhão Apolo da Polícia Militar iniciaram buscas para localizar o veículo. Com o auxílio de câmeras de monitoramento e investigações, os policiais identificaram o automóvel na BA-256.

Segundo a PM, houve confronto durante a tentativa de abordagem. O suspeito foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições e um celular. O carro roubado também foi recuperado.