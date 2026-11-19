CRIME

Suspeito de assaltar restaurante em Armação e atirar em funcionários é preso na BR-324

Homem de 47 anos foi localizado pela Polícia Civil; mulher que participou do crime já foi identificada e continua sendo procurada.

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 10:17

Dois funcionários são baleados durante assalto a restaurante em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um homem de 47 anos suspeito de participar do assalto ao restaurante Tulipa Grill, no bairro de Armação, em Salvador, foi preso em flagrante na quarta-feira (18). Durante o crime, ocorrido na tarde de terça-feira (17), dois funcionários do estabelecimento foram baleados. O suspeito foi localizado por equipes da Polícia Civil na região de Granjas Rurais Presidente Vargas, às margens da BR-324.

Segundo as investigações, o homem entrou no restaurante acompanhado de uma mulher de 24 anos, sob o pretexto de almoçar. O estabelecimento já se preparava para encerrar o atendimento quando a dupla anunciou o assalto. Enquanto o suspeito rendia as vítimas, a comparsa exigia transferências bancárias via Pix. Até o momento, foram identificados R$ 612 transferidos.

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Além das transferências, os criminosos roubaram aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Durante a ação, dois funcionários, um homem de 40 anos e uma mulher de 44, foram atingidos por disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que iniciaram diligências logo após o crime. De acordo com o delegado titular da unidade, Lucas Pereira, os envolvidos já haviam sido identificados e eram procurados quando os policiais receberam informações sobre a localização do homem.

O suspeito foi autuado em flagrante por roubo com resultado de lesão corporal grave e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. A mulher que participou da ação também foi identificada, mas ainda não foi localizada. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar a segunda suspeita.