INVASÃO

Suspeito de comandar ataque com dois mortos na Gamboa é preso em condomínio de luxo no Rio

Homem apontado como liderança de organização criminosa foi localizado em São Pedro da Aldeia; companheira também foi presa durante a operação

Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:50

Suspeito de comandar ataque com dois mortos na Gamboa é preso em condomínio de luxo no Rio Crédito: Divulgação / PCBA

Um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa investigada por ataques armados na Gamboa, região central de Salvador, foi preso nesta terça-feira (10), em um condomínio de luxo ainda em construção em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. A captura ocorreu durante a Operação Sandstorm, em uma ação conjunta das polícias civis da Bahia e do Rio de Janeiro. A companheira dele também foi presa.

Segundo as investigações, o suspeito é apontado como responsável por uma ofensiva armada realizada na Gamboa no último domingo (8), em uma área atribuída a um grupo rival. Mais de 20 homens encapuzados e armados teriam participado da incursão, que terminou com a morte de dois integrantes da organização criminosa rival.

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O investigado é apontado como uma das principais lideranças do grupo, com atuação nos bairros do Comércio, Cajazeiras V e VII, Saúde, Centro e Centro Histórico, em Salvador. Mesmo fora da Bahia, ele continuaria exercendo influência sobre a organização, especialmente na comercialização de drogas e na articulação entre os integrantes.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência, que incluiu a identificação do imóvel e o monitoramento do suspeito. No condomínio, os policiais encontraram uma estrutura com passagem secreta, que poderia ser utilizada para facilitar fugas.

Suspeito deixou a prisão em 2024

De acordo com as investigações, o homem deixou o sistema prisional em junho de 2024 e seguiu para o Rio de Janeiro. Depois, esteve na Bolívia e retornou ao território fluminense há cerca de dez dias.

A companheira do suspeito também é investigada por movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda formal declarada. Um Relatório de Inteligência Financeira aponta que ela movimentou R$ 12.161.244. O documento também identificou pessoas jurídicas vinculadas ao CPF da mulher. A investigação registrou ainda viagens dela à Bolívia entre setembro e outubro de 2026.