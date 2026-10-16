CASO BRENDA NICOLE

Suspeito de envolvimento na morte de filha de PMs em Salvador é morto durante operação policial

Ação que investiga o latrocínio de Brenda Nicole deixou dois mortos e dois presos

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:46

Cauã era suspeito pela morte de Brenda Nicole Crédito: Reprodução

Uma operação para cumprir medidas judiciais na investigação da morte da estudante de Direito Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, terminou com dois homens mortos e dois presos em Salvador, na manhã desta sexta-feira (16). Entre os mortos está Cauã Silva de Carvalho, apontado por fontes policiais como suspeito de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens foram baleados em confrontos com as equipes. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem 1 de 18

Batizada de Progenis, a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão e um de prisão. Durante as diligências, foram apreendidos uma motocicleta com restrição e um chassi com a numeração suprimida. Outros dois homens foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar.

Relembre crime

Filha de policiais militares, Brenda foi morta na madrugada de 6 de agosto, no bairro do Imbuí. Ela voltava de uma festa de moto com o namorado quando foi abordada durante uma tentativa de assalto.

O assaltante exigiu o celular da estudante, que teria reagido e acabou baleada no rosto. O autor do disparo fugiu.

No dia seguinte, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, apresentou-se à polícia e confessou ter atirado na jovem. Ele já havia sido preso em 2024 com uma motocicleta roubada que circulava com placa clonada.