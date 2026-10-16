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Suspeito de envolvimento na morte de filha de PMs em Salvador é morto durante operação policial

Ação que investiga o latrocínio de Brenda Nicole deixou dois mortos e dois presos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 10:46

Cauã era suspeito pela morte de Brenda Nicole
Cauã era suspeito pela morte de Brenda Nicole Crédito: Reprodução

Uma operação para cumprir medidas judiciais na investigação da morte da estudante de Direito Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos, terminou com dois homens mortos e dois presos em Salvador, na manhã desta sexta-feira (16). Entre os mortos está Cauã Silva de Carvalho, apontado por fontes policiais como suspeito de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens foram baleados em confrontos com as equipes. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, mas não resistiram.

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da jovem

Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole Alves Brandão, 21 anos, fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução/ Redes sociais
Brenda Nicole Alves Brandão, de 21 anos por Reprodução
Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais
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Irmã de Brenda Nicole fez um desabafo sobre a perda da irmã mais nova por Reprodução/ Redes sociais

Batizada de Progenis, a operação cumpriu três mandados de busca e apreensão e um de prisão. Durante as diligências, foram apreendidos uma motocicleta com restrição e um chassi com a numeração suprimida. Outros dois homens foram autuados em flagrante e encaminhados à delegacia.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio do Batalhão Gêmeos, da Polícia Militar.

Relembre crime

Filha de policiais militares, Brenda foi morta na madrugada de 6 de agosto, no bairro do Imbuí. Ela voltava de uma festa de moto com o namorado quando foi abordada durante uma tentativa de assalto.

O assaltante exigiu o celular da estudante, que teria reagido e acabou baleada no rosto. O autor do disparo fugiu.

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No dia seguinte, Ricardo Neri Melo Junior, de 24 anos, apresentou-se à polícia e confessou ter atirado na jovem. Ele já havia sido preso em 2024 com uma motocicleta roubada que circulava com placa clonada.

Ainda naquele dia, outro homem foi levado para prestar depoimento sob suspeita de participação no crime, após a identificação de uma moto com características semelhantes às do veículo usado no assalto. A investigação, porém, descartou o envolvimento dele, que foi liberado. O caso é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte.

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