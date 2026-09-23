CRIME

Suspeito de estuprar turista no Porto da Barra é solto e responderá em liberdade

Mateus Bezerra passou por audiência de custódia na terça-feira (22); defesa afirma que Justiça reconheceu ilegalidade da prisão em flagrante

Esther Morais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 09:14

Turista holandesa denuncia estupro no Porto da Barra, em Salvador Crédito: Reprodução

O homem suspeito de estuprar uma turista holandesa no Porto da Barra, em Salvador, foi solto e responderá à investigação em liberdade. Mateus Bezerra da Conceição passou por audiência de custódia na terça-feira (22). Segundo nota divulgada pela defesa nesta quarta (23), a Justiça reconheceu a ilegalidade da prisão em flagrante, indeferiu o pedido de prisão preventiva e determinou que ele cumpra medidas cautelares.

O alvará de soltura foi cumprido na noite de terça-feira. Mateus havia sido preso em flagrante no domingo (20), após a denúncia feita pela turista.

Segundo informações apresentadas à polícia, a mulher estava acompanhada da irmã quando começou a se sentir desnorteada e perdeu parte da memória sobre o que aconteceu. Ela suspeita que o homem tenha colocado alguma substância em sua bebida.

Ainda de acordo com o depoimento, a turista afirmou se lembrar apenas de ter levado um soco no rosto e de ter sido obrigada a manter relação sexual com o suspeito. Mateus confirmou à polícia que manteve relação sexual com a mulher, mas afirmou que o ato ocorreu de forma consensual.

Segundo a delegada Marcela Abreu, responsável pela investigação, imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a turista deixando a praia acompanhada do investigado e aparentando estar sem consciência. As gravações também registraram o deslocamento dos dois depois que deixaram o local.

A vítima foi acolhida por uma equipe especializada, passou por exames periciais e recebeu atendimento médico. A Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) também acompanhou a mulher até o local onde estava hospedada.

O que diz a defesa

Em nota, o advogado criminalista Bernardo Lins, que representa Mateus, afirmou que o investigado permanecerá à disposição das autoridades e cumprirá as medidas cautelares determinadas pela Justiça.

A defesa informou ainda que realizou investigação defensiva e localizou, preservou e apresentou ao Poder Judiciário imagens de câmeras de segurança que registraram momentos da chegada e da saída das pessoas envolvidas no caso.

Segundo o advogado, a decisão que determinou a soltura não encerra a investigação, que continuará com diligências e perícias. A defesa também afirmou que não divulgará outros detalhes neste momento em razão do segredo de Justiça e da natureza sensível do caso.