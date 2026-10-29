OPERAÇÃO ARTEMIS

Suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa é preso ao desembarcar na Rodoviária de Salvador

Homem de 27 anos saiu de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e teve o trajeto monitorado por equipes

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:48

Policiais do Ficco Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa foi preso ao desembarcar no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã desta quinta-feira (29). Ele havia partido de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e era monitorado pelas equipes policiais.

A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Artemis, em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva expedido neste mês pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Suspeito era monitorado 1 de 3

Segundo o delegado federal Eduardo Badaró, titular da Ficco Bahia, a troca de informações entre as forças policiais permitiu localizar o suspeito e acompanhar o deslocamento até a capital.

“As nossas equipes identificaram que ele embarcou na rodoviária de Palmeiras, na região da Chapada Diamantina, com destino a Salvador. Assim que ele desceu no terminal demos a voz de prisão e cumprimos a ordem judicial”, afirmou.

Após a abordagem, o homem foi levado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) para os procedimentos de cumprimento do mandado. Ele permanece à disposição da Justiça.