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Suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa é preso ao desembarcar na Rodoviária de Salvador

Homem de 27 anos saiu de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e teve o trajeto monitorado por equipes

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:48

Policiais do Ficco
Policiais do Ficco Crédito: Divulgação

Um homem de 27 anos suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro e de integrar uma organização criminosa foi preso ao desembarcar no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã desta quinta-feira (29). Ele havia partido de Palmeiras, na Chapada Diamantina, e era monitorado pelas equipes policiais.

A prisão ocorreu durante mais uma fase da Operação Artemis, em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva expedido neste mês pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Suspeito era monitorado

Policiais do Ficco por Divulgação
Policiais do Ficco por Divulgação
DFR por Divulgação
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Policiais do Ficco por Divulgação

Segundo o delegado federal Eduardo Badaró, titular da Ficco Bahia, a troca de informações entre as forças policiais permitiu localizar o suspeito e acompanhar o deslocamento até a capital.

“As nossas equipes identificaram que ele embarcou na rodoviária de Palmeiras, na região da Chapada Diamantina, com destino a Salvador. Assim que ele desceu no terminal demos a voz de prisão e cumprimos a ordem judicial”, afirmou.

Após a abordagem, o homem foi levado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) para os procedimentos de cumprimento do mandado. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Operação Artemis reúne equipes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal e Penal. As ações buscam capturar procurados por crimes como homicídios, roubos, lavagem de dinheiro, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e armas.

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